Travel Diunsa inaugura la Expo Vacaciones 2026 con grandes oportunidades de viaje

San Pedro Sula.

Travel Diunsa dio por inaugurada la Expo Vacaciones 2026, un evento pensado para quienes desean planificar sus próximas escapadas con las mejores condiciones del mercado. La feria se desarrolla del 10 al 11 de febrero en el Club Hondureño Árabe, y se consolida como una plataforma clave para descubrir promociones, ofertas exclusivas y múltiples opciones de viaje dirigidas tanto a clientes individuales como a empresas corporativas. En su décima tercera edición, Expo Vacaciones reúne a un amplio portafolio de proveedores nacionales e internacionales, entre los que destacan aerolíneas, hoteles, líneas de cruceros, arrendadoras de autos, aseguradoras de viaje y destinos turísticos. Cada uno de ellos presenta sus últimas novedades y tarifas especiales, disponibles únicamente durante los días del evento.

La Expo Vacaciones 2026 ha sido concebida como un espacio familiar, donde los asistentes no solo pueden aprovechar precios preferenciales, sino también disfrutar de diversas actividades pensadas para toda la familia, creando una experiencia integral que combina planificación, entretenimiento y asesoría especializada. Durante el evento, los visitantes tienen acceso a promociones especiales en vuelos nacionales e internacionales, paquetes turísticos con descuentos exclusivos, ofertas en hoteles dentro y fuera de Honduras y atractivas promociones en cruceros. Además, se presentan beneficios corporativos diseñados para empresas, tarifas y condiciones especiales para agentes de viaje, así como opciones de pago accesibles y flexibles.