Tigo anuncia que transmitirá todos los partidos del Mundial FIFA 2026

Tegucigalpa.

Tigo inicia el nuevo año de la mejor manera, reafirmando su compromiso de ofrecer experiencias deportivas de clase internacional, por ello anuncia una alianza estratégica con la FIFA para la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de fútbol 2026. De esta manera, Tigo Sport se convierte en el único canal de TV en Honduras que transmitirá el Mundial FIFA 2026 en su totalidad, desde el partido inaugural hasta la gran final.

Tigo llevará el Mundial a la televisión a través de Tigo Sport, en los canales 300 y 301, ofreciendo los 104 partidos en vivo y en directo, además de manera exclusiva en App y Web, conectando a los hondureños con el evento deportivo más importante del mundo. Solo por Tigo se verá el Mundial completo en el país. Fiel a su trayectoria como la casa de los mundiales y del mejor contenido deportivo, Tigo ha diseñado una oferta altamente competitiva y exclusiva para clientes residenciales que les permitirá disfrutar cada partido del torneo con internet residencial de 150 megas, dos cajas digitales, un plan móvil con 40 GB, acceso a Tigo Sports, Disney+ por 12 meses de cortesía y VIX Premium por tres meses, todo por 1,100 lempiras al mes, en una propuesta integral que une conectividad, entretenimiento y deporte en un solo paquete.

Un evento histórico El Mundial 2026 será histórico por ser el primero organizado de manera conjunta por tres países; Estados Unidos, México y Canadá. Además, pasará de 64 a 104 partidos, que se disputarán en 16 ciudades, consolidándose como el mayor espectáculo deportivo del año.

Compromiso con la innovación “Transmitir los 104 partidos del Mundial FIFA 2026 nos permite conectar emocionalmente con millones de hondureños a través de una experiencia única, reforzando nuestro compromiso con la innovación y consolidándonos como líderes en la oferta de contenido exclusivo de alto valor para nuestros clientes. En Tigo afirmamos que somos los únicos que ofrecemos la mejor propuesta de contenidos del mercado, reafirmando con el Mundial que todo el fútbol está en Tigo”, señaló Laura Zelaya, directora de Marketing de Tigo.