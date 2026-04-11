Supermercados Colonial premia la fidelidad de sus clientes con viajes a la Copa Mundial 2026

San Pedro Sula.

El pasado sábado 11 de abril de 2026, las instalaciones de Supermercados Colonial #2 en el Bulevar del Norte se vistieron de gala para llevar a cabo el esperado sorteo final. Bajo una atmósfera de emoción y expectativa, se reunieron clientes, ejecutivos del supermercado, representantes de marcas patrocinadoras y medios de comunicación. La transparencia del acto estuvo garantizada por la presencia de un notario público, quien validó la selección de los boletos ganadores de las tómbolas provenientes de las cuatro sucursales de la cadena. La campaña “Viví la pasión con Colonial” representó el gran lanzamiento promocional de la empresa para el año 2026. Con una vigencia de tres meses, la dinámica inició el 16 de enero y permitió a miles de hondureños participar activamente a través de sus compras habituales. Por cada 400 Puntos Colonial acumulados, los clientes canjeaban un boleto de participación que depositaban en las urnas ubicadas en los distintos establecimientos, alimentando el sueño de asistir a la máxima cita del fútbol.

Los premios principales consisten en tres viajes individuales, totalmente pagados, para presenciar partidos de la fase de grupos en ciudades estratégicas: Houston, Miami y Nueva York. Las ganadoras del sorteo fueron anunciadas oficialmente como Sandra Rojas Alcántara, quien viajará a Houston; Victorina Martínez Vásquez, favorecida con el destino de Miami; y Suyapa Reyes Lemus, quien vivirá la experiencia futbolística en la vibrante ciudad de Nueva York. La experiencia ofrecida por Supermercados Colonial no se limita únicamente al traslado, sino que garantiza un trato preferencial en cada etapa del viaje. Los paquetes incluyen boletos aéreos de ida y vuelta, traslados internos y alojamiento en hoteles de lujo. Además, las ganadoras contarán con atención personalizada para asegurar que su estancia en territorio estadounidense sea cómoda y libre de preocupaciones logísticas, permitiéndoles enfocarse únicamente en disfrutar del evento deportivo.