Supermercados Colonial inspira a sus clientes con el taller Deli & Cheese Atelier, con el chef José Mejía

El taller Deli & Cheese Atelier reunió a entusiastas del buen comer en una jornada guiada por la experiencia del chef José Mejía. El pasado sábado 7 de noviembre, en las instalaciones de Supermercados Colonial #2, los asistentes disfrutaron de un ambiente dinámico y acogedor, diseñado especialmente para aprender técnicas profesionales aplicables a cualquier reunión en casa.

La propuesta central del taller giró en torno al concepto de Deli & Cheese, una disciplina que va mucho más allá de servir bocadillos tradicionales. Durante la sesión, los participantes descubrieron cómo combinar armoniosamente diversas variedades de quesos, frutas frescas, embutidos finos y complementos selectos, logrando presentaciones llenas de sabor, textura y atractivo visual.

A tono con las celebraciones que se avecinan, la velada incluyó una lección especial dedicada a la elaboración de sangría artesanal. El chef Mejía compartió fórmulas y combinaciones de sabores refrescantes que equilibran a la perfección con la intensidad de los embutidos, brindando a los invitados la herramienta ideal para sorprender a familiares y amigos durante las fiestas decembrinas.

La interacción entre el chef y los asistentes convirtió la jornada en una experiencia enriquecedora y cercana. Cada participante tuvo la oportunidad de experimentar con ingredientes de la más alta calidad, explorando texturas y colores mientras disfrutaba el proceso creativo que define a la cocina moderna y festiva.