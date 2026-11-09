Supermercados Colonial inspira a sus clientes con el taller Deli & Cheese Atelier, con el chef José Mejía

El taller Deli & Cheese Atelier reunió a entusiastas del buen comer en una jornada guiada por la experiencia del chef José Mejía. El pasado sábado 7 de noviembre, en las instalaciones de Supermercados Colonial #2, los asistentes disfrutaron de un ambiente dinámico y acogedor, diseñado especialmente para aprender técnicas profesionales aplicables a cualquier reunión en casa.
La propuesta central del taller giró en torno al concepto de Deli & Cheese, una disciplina que va mucho más allá de servir bocadillos tradicionales. Durante la sesión, los participantes descubrieron cómo combinar armoniosamente diversas variedades de quesos, frutas frescas, embutidos finos y complementos selectos, logrando presentaciones llenas de sabor, textura y atractivo visual.
A tono con las celebraciones que se avecinan, la velada incluyó una lección especial dedicada a la elaboración de sangría artesanal. El chef Mejía compartió fórmulas y combinaciones de sabores refrescantes que equilibran a la perfección con la intensidad de los embutidos, brindando a los invitados la herramienta ideal para sorprender a familiares y amigos durante las fiestas decembrinas.
La interacción entre el chef y los asistentes convirtió la jornada en una experiencia enriquecedora y cercana. Cada participante tuvo la oportunidad de experimentar con ingredientes de la más alta calidad, explorando texturas y colores mientras disfrutaba el proceso creativo que define a la cocina moderna y festiva.
Con iniciativas como el Deli & Cheese Atelier, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de brindar no solo los mejores productos en sus pasillos, sino también experiencias memorables de valor para sus clientes. El evento concluyó entre elogios y brindis, consolidándose como una auténtica celebración del sabor, la creatividad y el aprendizaje compartido.