Supermercados Colonial inaugura mural conmemorativo a la biodiversidad de SPS

San Pedro Sula.

En un esfuerzo continuo por trazar rutas hacia un futuro más verde y equitativo, Supermercados Colonial celebró con rotundo éxito la presentación de una magistral obra artística orientada a sensibilizar a los ciudadanos sobre el valor incalculable del entorno natural. El emblemático acontecimiento se llevó a cabo este viernes 9 de julio de 2026, consolidando una estrategia corporativa firmemente comprometida con el desarrollo sostenible y la educación ecológica del país. El majestuoso lienzo urbano ha cobrado vida en las instalaciones del Vivero Municipal Arquitecto Roberto Elvir, un espacio icónico de San Pedro Sula que a partir de ahora no solo albergará flora autóctona, sino también un poderoso mensaje visual. Esta pieza, que celebra con orgullo la exuberante biodiversidad hondureña, fue ideada minuciosamente con el noble propósito de invitar a cada visitante a reflexionar de manera profunda sobre la urgencia de conservar nuestro patrimonio de vida.

La mente creativa detrás de este despliegue cromático es el renombrado artista nacional Cristian Cobos, quien plasmó con maestría la esencia ecológica del país en una iniciativa que comenzó a gestarse durante la efeméride del Día de la Tierra, el pasado 24 de abril. Bajo una articulación perfecta entre Supermercados Colonial y la Municipalidad de San Pedro Sula, el proyecto sumó voluntades en jornadas de colaboración comunitaria donde el lienzo blanco se transformó en un testimonio vivo de cohesión y ecología activa. A lo largo de este trayecto participativo, el proceso de pintado y las actividades paralelas de educación ambiental congregaron a un grupo diverso e interdisciplinario de la sociedad. Clientes habituales de la cadena de supermercados, representantes de las prestigiosas empresas aliadas a FUNDAHRSE, autoridades locales y medios de comunicación se unieron codo a codo en un dinámico voluntariado, aportando cada uno trazos de esperanza para forjar un legado colectivo duradero.