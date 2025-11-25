Supermercados Colonial impulsó la energía de la Maratón del Atlántico 2025

Supermercados Colonial se sumó nuevamente a la fiesta deportiva de la Maratón del Atlántico 2025, celebrada el domingo 23 de noviembre en Puerto Cortés, donde cientos de corredores de todas partes del país se reunieron para vivir una jornada llena de entusiasmo y superación. La marca, reconocida por su cercanía con la comunidad, acompañó cada momento del evento para brindar apoyo y energía a los atletas.
Las actividades iniciaron desde el sábado 22 de noviembre durante la entrega de kits, un espacio que Super Colonial convirtió en una antesala vibrante a la competencia. Los corredores disfrutaron de degustaciones de Té Colonial, así como de un coctel de frutas, quesos y jamones que aportaron frescura y sabor en medio de la jornada previa. Este ambiente interactivo permitió a los participantes relajarse, compartir experiencias y prepararse para el gran desafío.
El domingo, en el corazón de la competencia, Supermercados Colonial marcó presencia en la zona de meta, donde sus carismáticas mascotas se robaron las miradas al recibir y animar a los atletas. Su energía contagiosa acompañó los emocionantes cierres de carrera, aportando un toque especial a la llegada de cada corredor y celebrando su esfuerzo con alegría.
La experiencia reforzó el compromiso de la marca con el impulso al deporte, la salud y la vida activa. A través de estas iniciativas, Supermercados Colonial continúa construyendo vínculos con la comunidad, apostando por actividades que promuevan bienestar integral y espacios de convivencia positiva.
Con su participación en la Maratón del Atlántico 2025, la empresa reafirma su valor como aliado constante en eventos que motivan a llevar un estilo de vida saludable, consolidándose como un acompañante cercano en los momentos que unen a las familias hondureñas.