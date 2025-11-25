Supermercados Colonial impulsó la energía de la Maratón del Atlántico 2025

Puerto Cortés.

Supermercados Colonial se sumó nuevamente a la fiesta deportiva de la Maratón del Atlántico 2025, celebrada el domingo 23 de noviembre en Puerto Cortés, donde cientos de corredores de todas partes del país se reunieron para vivir una jornada llena de entusiasmo y superación. La marca, reconocida por su cercanía con la comunidad, acompañó cada momento del evento para brindar apoyo y energía a los atletas.

Las actividades iniciaron desde el sábado 22 de noviembre durante la entrega de kits, un espacio que Super Colonial convirtió en una antesala vibrante a la competencia. Los corredores disfrutaron de degustaciones de Té Colonial, así como de un coctel de frutas, quesos y jamones que aportaron frescura y sabor en medio de la jornada previa. Este ambiente interactivo permitió a los participantes relajarse, compartir experiencias y prepararse para el gran desafío.