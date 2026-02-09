Supermercados Colonial impulsa loncheras saludables con taller Back to School, con Krista Sansur

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial realizó con éxito el taller Loncheras Back to School, una iniciativa pensada para acompañar a las familias en el regreso a clases con opciones prácticas y saludables. La actividad estuvo guiada por la súper chef Krista Sansur, quien compartió su experiencia y creatividad culinaria en un ambiente cercano y dinámico.

El taller estuvo dirigido tanto a mamás como a los propios niños, promoviendo la participación activa de toda la familia. Durante la jornada, los asistentes aprendieron tips prácticos y recetas fáciles que permiten organizar mejor las comidas diarias, apostando por alternativas nutritivas sin complicaciones.