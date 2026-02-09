Supermercados Colonial impulsa loncheras saludables con taller Back to School, con Krista Sansur

Supermercados Colonial realizó con éxito el taller Loncheras Back to School, una iniciativa pensada para acompañar a las familias en el regreso a clases con opciones prácticas y saludables. La actividad estuvo guiada por la súper chef Krista Sansur, quien compartió su experiencia y creatividad culinaria en un ambiente cercano y dinámico.
El taller estuvo dirigido tanto a mamás como a los propios niños, promoviendo la participación activa de toda la familia. Durante la jornada, los asistentes aprendieron tips prácticos y recetas fáciles que permiten organizar mejor las comidas diarias, apostando por alternativas nutritivas sin complicaciones.
Con la temporada escolar recién iniciada para algunos y a punto de comenzar para otros, las loncheras vuelven a cobrar protagonismo en la rutina diaria. Las comiditas para los recreos se convierten en un tema central para padres e hijos, que buscan opciones que combinen sabor, nutrición y practicidad.
Durante el encuentro, la chef Krista propuso una variada selección de ideas para preparar comidas balanceadas y deliciosas para los niños. Entre las propuestas se incluyeron recetas caseras, snacks creativos y golosinas saludables, demostrando que es posible cuidar la alimentación infantil sin sacrificar el gusto.
Con este tipo de iniciativas, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de apoyar a las familias con espacios educativos e inspiradores, facilitando herramientas útiles para el día a día. El taller Loncheras Back to School dejó claro que, con buenos ingredientes y un poco de creatividad, preparar loncheras saludables puede ser una experiencia sencilla y divertida.