Supermercados Colonial arranca con la celebración de sus 24 años con un mega pastel

Supermercados Colonial inició con gran entusiasmo la celebración de su 24 aniversario, llevando a cabo la primera de cuatro jornadas festivas en su sucursal Colonial #4, ubicada en la salida a Tegucigalpa. El evento dio inicio con la tradicional partida de un pastel gigante alusivo a la ocasión, marcando el comienzo de una serie de actividades que recorrerán cada una de las sucursales de la cadena. Durante estas más de dos décadas, Supermercados Colonial ha logrado consolidarse como la cadena favorita de los sampedranos, ganándose no solo la confianza, sino también el cariño de miles de familias que lo consideran su supermercado de preferencia. Este aniversario no solo celebra un número, sino el vínculo construido a lo largo de los años con sus clientes.

El pastel de aniversario, preparado especialmente para la ocasión, fue compartido entre colaboradores y clientes presentes, generando un momento de unión y alegría. La jornada estuvo acompañada por sorpresas especiales y degustaciones ofrecidas por marcas patrocinadoras, quienes se sumaron a la festividad para consentir a los asistentes. La música en vivo puso el toque especial al ambiente, creando una celebración llena de color, sabor y diversión. Tanto adultos como niños disfrutaron de esta experiencia que combinó tradición y cercanía, recordando que Supermercados Colonial no es solo un lugar para hacer compras, sino también un espacio donde se crean recuerdos.