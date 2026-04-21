Super Liga Claro: Impulsando los sueños y el talento de la niñez hondureña

San Pedro Sula.

El pasado 17 de abril, San Pedro Sula se vistió de gala para inaugurar la nueva temporada de la Super Liga Claro. En una jornada cargada de emoción y espíritu deportivo, desfilaron los 24 equipos provenientes de Tegucigalpa y la ciudad anfitriona, marcando el inicio de un camino que promete grandes emociones en la cancha. El evento destacó por la entonación del Himno Nacional y la simbólica patada inicial a cargo de los campeones de la edición 2025. Con más de una década de trayectoria, esta iniciativa se ha posicionado como un pilar fundamental en el desarrollo del talento joven en Honduras. Más allá de la competencia, la Super Liga Claro se ha consolidado como un espacio donde el compañerismo, el respeto y la disciplina son los protagonistas, forjando el carácter de miles de niños y jóvenes que encuentran en el deporte una vía de crecimiento personal.

Un aspecto destacado de esta edición es su firme apuesta por la inclusión. La liga reafirma que el talento no tiene género y promueve activamente la participación femenina en sus diferentes categorías. Al hacerlo, garantiza que las oportunidades sean equitativas para todos, eliminando barreras sociales y creando un entorno deportivo verdaderamente diverso y abierto a todos los talentos. La evolución de este proyecto es notable, pues ha logrado trascender fronteras nacionales. La Super Liga Claro ahora cuenta con una proyección regional, fortaleciendo el intercambio cultural y deportivo entre naciones, y culminando en una gran final internacional que tendrá como sede a Guatemala, uniendo a equipos de distintos países en un solo sueño compartido.