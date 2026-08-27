Sportia fortalece su presencia en Honduras con nueva tienda en el Aeropuerto Villeda Morales

Sportia, la máxima expresión del deporte, continúa fortaleciendo su presencia en Honduras con la apertura de su nueva tienda, ubicada estratégicamente en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.
Con esta nueva apertura, Sportia presenta un modelo de tienda diseñado especialmente para responder a las necesidades del viajero, con una experiencia de compra moderna, ágil y conveniente, productos de marcas reconocidas y una atención profesional de primer nivel.
La oferta incluye una amplia selección de ropa deportiva y casual (sportswear), con especial énfasis en prendas y calzado casual para quienes buscan comodidad, funcionalidad y estilo durante sus viajes o actividades cotidianas.
Además, la tienda ofrece una propuesta completa de accesorios de viaje, que incluye maletas, mochilas y otros productos indispensables para acompañar cada trayecto, junto con una fuerte oferta de tecnología pensada para las necesidades de los viajeros.
Los visitantes también podrán encontrar camisetas oficiales de la Selección Nacional de Honduras, ideales como un recuerdo representativo del país, así como camisetas de reconocidos equipos de fútbol.
Una experiencia pensada para el viajero
Mauricio Contreras, director de Deportes de Diunsa, destacó: “Estamos muy contentos de continuar creciendo con Sportia y de llevar nuestra propuesta a un punto tan importante como el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. Este modelo de tienda fue diseñado para responder a las necesidades del viajero, con una oferta que integra ropa y calzado casual, camisetas de la Selección Nacional de Honduras y de reconocidos equipos de fútbol, accesorios de viaje, como maletas y mochilas, y una fuerte oferta de tecnología. Queremos que cada visitante encuentre en un solo lugar productos útiles, cómodos y representativos de Honduras para acompañar su viaje”.
La nueva tienda en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales representa un paso más en la expansión de Sportia y adapta su propuesta al contexto del viajero, con marcas reconocidas, opciones exclusivas y asesoría especializada en un entorno diseñado para brindar una experiencia de compra inigualable.
¡Sportia, la máxima expresión del deporte!