Sportia fortalece su presencia en Honduras con nueva tienda en el Aeropuerto Villeda Morales

San Pedro Sula.

Sportia, la máxima expresión del deporte, continúa fortaleciendo su presencia en Honduras con la apertura de su nueva tienda, ubicada estratégicamente en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Con esta nueva apertura, Sportia presenta un modelo de tienda diseñado especialmente para responder a las necesidades del viajero, con una experiencia de compra moderna, ágil y conveniente, productos de marcas reconocidas y una atención profesional de primer nivel.

La oferta incluye una amplia selección de ropa deportiva y casual (sportswear), con especial énfasis en prendas y calzado casual para quienes buscan comodidad, funcionalidad y estilo durante sus viajes o actividades cotidianas. Además, la tienda ofrece una propuesta completa de accesorios de viaje, que incluye maletas, mochilas y otros productos indispensables para acompañar cada trayecto, junto con una fuerte oferta de tecnología pensada para las necesidades de los viajeros.