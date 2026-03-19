Sompopo Express celebra seis años transformando el ecosistema digital en Honduras

Sompopo Express alcanza su sexto aniversario marcando un hito en la economía digital de Honduras. Lo que inició como una respuesta audaz a las necesidades de consumo durante la crisis sanitaria, se ha transformado hoy en un robusto ecosistema de servicios que trasciende las compras de abarrotes para convertirse en una solución tecnológica de carácter integral. Desde su lanzamiento como el primer supermercado 100% virtual de Centroamérica, la compañía apostó por un modelo de negocio disruptivo. Al eliminar la barrera de la presencialidad física, la plataforma no solo ofreció conveniencia, sino que estableció un nuevo estándar de servicio al cliente que ha redefinido los hábitos de consumo en el mercado local.

A lo largo de estos seis años, la filosofía de la empresa se ha centrado en la escucha activa de sus usuarios. Esta capacidad para detectar necesidades reales ha sido el motor detrás de su evolución hacia una “super app”, un concepto que busca centralizar múltiples funciones en una sola interfaz, optimizando el tiempo y los recursos de los hondureños. En esta nueva etapa de expansión, Sompopo ha fortalecido su oferta mediante la implementación de servicios de entrega para terceros. Gracias a alianzas estratégicas con gigantes comerciales como PriceSmart y Punto Farma, la aplicación ha logrado diversificar su inventario y robustecer su logística, garantizando una cobertura más amplia y eficiente.