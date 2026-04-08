Roatán celebró con éxito el Corona Sunsets: una fiesta de ritmo en el paraíso

Roatán.

El paraíso de West Bay fue el escenario de una experiencia inolvidable. El pasado 2 y 3 de abril, el beach club San Simón se transformó en el epicentro del Corona Sunsets, donde cientos de personas se reunieron para disfrutar de una combinación perfecta: playa, una Corona helada y el atardecer más espectacular de la isla. Fueron dos días diseñados para la desconexión y la relajación, donde el ritmo del mar y la música marcaron el ambiente. El evento reafirmó por qué el Corona Sunsets es una las citas favoritas para quienes buscan escapar de la rutina y celebrar la vida al aire libre.

Un Lineup que encendió la playa

La música fue el alma de la experiencia, con una selección de artistas que elevaron la energía mientras el sol decendía sobre el horizonte de Roatán. La atmósfera perfecta del atardecer estuvo a cargo de Benja Roca y los beats de Fran Guerrero, quienes mantuvieron el ritmo ideal para disfrutar de la brisa del Caribe y la mejor compañía. El gran cierre lo protagonizaron The Rhythm Brothers, quienes con su energía electrizante pusieron a vibrar a todo San Simón, sellando dos noches memorables de éxito total bajo las estrellas.

Donde el atardecer se vuelve inolvidable

Más que un festival, Corona Sunsets en San Simón, fue el punto de encuentro para disfrutar con amigos en un ambiente relajado, de desconexión, mientras se disfrutaba del atardecer. Desde la música, hasta los brindis frente al mar, cada momento capturó la esencia de lo que significa disfrutar el paraíso. Más allá de los beats, el evento ofreció experiencias interactivas que enriquecieron la jornada. Los asistentes pudieron disfrutar de una estación de tatuajes y body paint para llevar el estilo del festival en la piel, mientras artistas locales capturaban la magia del momento con el Sunset Live Painting.