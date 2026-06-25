El RAP rinde un especial homenaje a los periodistas hondureños en su día

San Pedro Sula.

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), la institución financiera de segundo piso más grande del país, se vistió de gala para agasajar a los profesionales de la comunicación en una noche diseñada exclusivamente para reconocer su invaluable labor. Representantes de diversos medios de comunicación de Tegucigalpa se dieron cita para compartir un momento de distracción fuera de las intensas jornadas informativas.

Durante el evento, además de disfrutar de un ameno convivio y una exquisita cena, los asistentes recibieron obsequios especiales como muestra de aprecio a su compromiso con la información, la investigación y la comunicación al servicio del país. Los directivos de la institución aprovecharon la oportunidad para conversar de cerca con los comunicadores, estrechando lazos de cooperación mutua.