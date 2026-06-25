El RAP rinde un especial homenaje a los periodistas hondureños en su día

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), la institución financiera de segundo piso más grande del país, se vistió de gala para agasajar a los profesionales de la comunicación en una noche diseñada exclusivamente para reconocer su invaluable labor. Representantes de diversos medios de comunicación de Tegucigalpa se dieron cita para compartir un momento de distracción fuera de las intensas jornadas informativas.
Durante el evento, además de disfrutar de un ameno convivio y una exquisita cena, los asistentes recibieron obsequios especiales como muestra de aprecio a su compromiso con la información, la investigación y la comunicación al servicio del país. Los directivos de la institución aprovecharon la oportunidad para conversar de cerca con los comunicadores, estrechando lazos de cooperación mutua.
Los ejecutivos del RAP destacaron que el periodismo es un pilar fundamental para el desarrollo de Honduras, ya que mantiene a la sociedad informada con objetividad y transparencia. Asimismo, reiteraron el compromiso de la entidad de seguir impulsando el bienestar de los trabajadores hondureños a través de sus diferentes fondos de pensiones, cesantías y vivienda, proyectos que siempre cuentan con el respaldo de difusión de la prensa nacional.
Para cerrar la velada con broche de oro, las autoridades del RAP agradecieron la asistencia de cada uno de los homenajeados y reafirmaron su apoyo incondicional a la libertad de prensa. Con este emotivo homenaje, la institución no solo celebró una fecha especial, sino que validó el rol crucial que desempeñan los periodistas como guardianes de la verdad y promotores del avance social en Honduras.