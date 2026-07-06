Preparados para Mundi Turbo 5ª Edición en La Entrada, Copán: el evento automotriz del año

La Entrada, Copán.

La pasión por los motores volverá a vibrar en el occidente del país con la esperada quinta edición de Mundi Turbo, organizada por Agencia La Mundial en La Entrada, Copán. Esta concentración automotriz se ha convertido en un punto de encuentro que reúne a cientos de aficionados, clubes de vehículos modificados y familias enteras provenientes de diferentes regiones de Honduras. Para esta edición, los organizadores han diseñado un programa completamente renovado para el disfrute de los asistentes. La noche estará llena de acción gracias a los piques autorizados de Drag Racing, un show exclusivo de vehículos Honda, competencias por categorías, una amplia zona gastronómica y un espectacular cierre coronado con fuegos artificiales.

Una de las principales novedades de este año será la “Experiencia Tuning”. Esta iniciativa permitirá que un grupo de aficionados previamente seleccionados viva de cerca la pasión automotriz, teniendo la oportunidad de tomarse fotografías y subir como copilotos en los vehículos más representativos junto a los propietarios de los proyectos más reconocidos del país. Como antesala a esta gran noche, Agencia La Mundial estará desarrollando la campaña digital “Top Tuning Mundi Turbo”. Esta estrategia busca destacar los vehículos más impresionantes que participarán en el evento, promoviendo el talento, el esfuerzo y la creatividad de los competidores, al mismo tiempo que fomenta la interacción de toda la comunidad automotriz y garantiza una logística ordenada y de primer nivel de la mano con los líderes de los clubes.