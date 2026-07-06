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Preparados para Mundi Turbo 5ª Edición en La Entrada, Copán: el evento automotriz del año

El próximo sábado 1 de agosto, los aficionados se reunirán para disfrutar de un espectáculo automotor inigualable que incluirá desde piques autorizados hasta exclusivas exhibiciones. La gran cita será a partir de las 8:30 de la noche en las instalaciones de La Mundial de La Entrada, Copán.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 11:06 -
  • Redacción
Preparados para Mundi Turbo 5ª Edición en La Entrada, Copán: el evento automotriz del año

Agencia La Mundial está lista para la quinta edición de Mundi Turbo, consolidándose como uno de los encuentros automotrices más importantes de Honduras. Este esperado evento promete ofrecer una experiencia llena de adrenalina, innovación y entretenimiento para toda la familia.
La Entrada, Copán.

La pasión por los motores volverá a vibrar en el occidente del país con la esperada quinta edición de Mundi Turbo, organizada por Agencia La Mundial en La Entrada, Copán. Esta concentración automotriz se ha convertido en un punto de encuentro que reúne a cientos de aficionados, clubes de vehículos modificados y familias enteras provenientes de diferentes regiones de Honduras.

Para esta edición, los organizadores han diseñado un programa completamente renovado para el disfrute de los asistentes. La noche estará llena de acción gracias a los piques autorizados de Drag Racing, un show exclusivo de vehículos Honda, competencias por categorías, una amplia zona gastronómica y un espectacular cierre coronado con fuegos artificiales.

Preparados para Mundi Turbo 5ª Edición en La Entrada, Copán: el evento automotriz del año

Una de las principales novedades de este año será la “Experiencia Tuning”. Esta iniciativa permitirá que un grupo de aficionados previamente seleccionados viva de cerca la pasión automotriz, teniendo la oportunidad de tomarse fotografías y subir como copilotos en los vehículos más representativos junto a los propietarios de los proyectos más reconocidos del país.

Como antesala a esta gran noche, Agencia La Mundial estará desarrollando la campaña digital “Top Tuning Mundi Turbo”. Esta estrategia busca destacar los vehículos más impresionantes que participarán en el evento, promoviendo el talento, el esfuerzo y la creatividad de los competidores, al mismo tiempo que fomenta la interacción de toda la comunidad automotriz y garantiza una logística ordenada y de primer nivel de la mano con los líderes de los clubes.

Preparados para Mundi Turbo 5ª Edición en La Entrada, Copán: el evento automotriz del año

Mundi Turbo va más allá del entretenimiento, ya que con cinco ediciones consecutivas se ha posicionado como una plataforma clave para el crecimiento de la cultura automotriz hondureña. A través de esta iniciativa, Agencia La Mundial genera un impacto positivo directo en el turismo, el comercio local y la economía de La Entrada, Copán, brindando a la comunidad tuning espacios seguros basados en el respeto y la sana convivencia.

La gerencia de mercadeo de Agencia La Mundial expresó su orgullo al ver cómo esta plataforma, nacida para apoyar a la comunidad tuning, continúa creciendo de forma tan exitosa. Por ello, la invitación está completamente abierta para que los amantes de los automóviles y el público general asistan a la 5.ª edición de Mundi Turbo este sábado 1 de agosto, a partir de las 8:30 p.m. en La Mundial de La Entrada, Copán.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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