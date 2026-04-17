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Pollo Norteño revoluciona el mercado hondureño con su nueva línea de libre pastoreo

Esta propuesta busca satisfacer la creciente demanda de los consumidores hondureños que priorizan la transparencia, el bienestar animal y el consumo de alimentos de origen natural.

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 15:55 -
  • Redacción
Pollo Norteño revoluciona el mercado hondureño con su nueva línea de libre pastoreo

La marca líder en productos avícolas, Pollo Norteño, anunció el lanzamiento oficial de su innovadora línea de pollo de libre pastoreo, marcando un hito en la industria nacional.
San Pedro Sula.

El lanzamiento de esta nueva línea 100% natural representa un avance significativo en la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad de Cargill en la región. Según Melany Galeano, gerente de Marca, esta innovación responde directamente a la evolución de un consumidor que busca mayor claridad sobre el origen de sus alimentos y opciones más saludables para su hogar.

Bajo este nuevo esquema de crianza, las aves tienen acceso garantizado a espacios abiertos con vegetación, luz solar y aire fresco. Este entorno favorece el desarrollo natural del animal en condiciones de menor estrés, lo que se traduce en un producto final que destaca por su frescura y calidad superior desde la granja hasta la mesa.

Pollo Norteño revoluciona el mercado hondureño con su nueva línea de libre pastoreo

Un aspecto fundamental de este lanzamiento es el respaldo de la certificación internacional otorgada por Cloverleaf Animal Welfare Systems. Este organismo independiente valida que los procesos de Pollo Norteño cumplen con estrictos criterios objetivos de salud, nutrición y bienestar, posicionando a la marca como un referente de estándares globales en Honduras.

Además de los beneficios en términos de bienestar animal, la nueva línea se caracteriza por ser totalmente libre de preservantes y aditivos. El proceso se desarrolla bajo rigurosos protocolos de bioseguridad e inocuidad, asegurando que las familias reciban un alimento confiable y nutritivo que respeta el ciclo biológico natural de las aves.

Pollo Norteño revoluciona el mercado hondureño con su nueva línea de libre pastoreo

Los consumidores podrán encontrar esta nueva variedad en los principales supermercados del país en diversas presentaciones, incluyendo pechuga deshuesada, alas y pierna muslo. Con esta diversificación, la compañía busca facilitar el acceso a proteínas de alta calidad que se adapten a las necesidades culinarias del día a día de la población.

Este anuncio llega en un momento de consolidación para Pollo Norteño, que recientemente fue reconocida como la marca número uno en el “Top of Mind” de su categoría en Honduras. Con esta apuesta por el libre pastoreo, la empresa reafirma su compromiso con la inversión constante y la innovación en sus plantas de procesamiento para enfrentar los retos del mercado actual.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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