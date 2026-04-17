Pollo Norteño revoluciona el mercado hondureño con su nueva línea de libre pastoreo

San Pedro Sula.

El lanzamiento de esta nueva línea 100% natural representa un avance significativo en la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad de Cargill en la región. Según Melany Galeano, gerente de Marca, esta innovación responde directamente a la evolución de un consumidor que busca mayor claridad sobre el origen de sus alimentos y opciones más saludables para su hogar. Bajo este nuevo esquema de crianza, las aves tienen acceso garantizado a espacios abiertos con vegetación, luz solar y aire fresco. Este entorno favorece el desarrollo natural del animal en condiciones de menor estrés, lo que se traduce en un producto final que destaca por su frescura y calidad superior desde la granja hasta la mesa.

Un aspecto fundamental de este lanzamiento es el respaldo de la certificación internacional otorgada por Cloverleaf Animal Welfare Systems. Este organismo independiente valida que los procesos de Pollo Norteño cumplen con estrictos criterios objetivos de salud, nutrición y bienestar, posicionando a la marca como un referente de estándares globales en Honduras. Además de los beneficios en términos de bienestar animal, la nueva línea se caracteriza por ser totalmente libre de preservantes y aditivos. El proceso se desarrolla bajo rigurosos protocolos de bioseguridad e inocuidad, asegurando que las familias reciban un alimento confiable y nutritivo que respeta el ciclo biológico natural de las aves.