En un esfuerzo por llevar tranquilidad a los hogares hondureños, Compañía Farmacéutica MC ha emitido un importante comunicado oficial. La empresa líder del sector busca disipar cualquier duda sobre la comercialización de una de sus líneas de productos más solicitadas en el mercado nacional.
La entidad farmacéutica ratificó con firmeza que el medicamento Musflex, en todas sus presentaciones disponibles, no cuenta con ninguna restricción para su distribución y venta en Honduras. Con esta aclaración, se busca despejar los rumores y la desinformación que habían circulado recientemente entre los consumidores.
En detalle, la empresa especificó que las variantes Musflex Simple, Musflex Compuesto y Musflex Plus, cuyas fórmulas contienen Carisoprodol, se pueden adquirir de forma regular. Los ciudadanos pueden encontrar estos fármacos en todas las farmacias y puntos de venta de medicina a lo largo del territorio nacional.
Una de las aclaraciones más relevantes del anuncio es que no se requiere de una receta médica retenida ni de un control especial para su compra. Esto facilita que los pacientes que dependen de este tratamiento puedan acceder a él de manera oportuna y sin trabas burocráticas.
Esta medida se fundamenta legalmente en el Comunicado C-ARSA-026-V1, emitido el pasado 5 de junio de 2026 por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). Dicho ente estatal detalló formalmente la suspensión de cualquier tipo de restricción que limitara la libre adquisición del medicamento.
Finalmente, con cuatro décadas de trayectoria comprometida con la salud y el bienestar de las familias hondureñas, Compañía Farmacéutica MC garantizó que todos sus productos cumplen rigurosamente con los estándares regulatorios. Asimismo, exhortaron a la población a informarse solo por canales oficiales para evitar confusiones infundadas.