Mundiofertas impulsa la economía local con la segunda edición de su “Feria de Emprendedores”

San Pedro Sula.

Mundiofertas ha anunciado oficialmente el inicio de su campaña denominada “Feria de Emprendedores” en su segunda edición. Esta iniciativa surge con el firme propósito de respaldar a los dueños de pequeños negocios y emprendedores locales que requieren herramientas de trabajo de alta calidad a precios competitivos. La promoción estará disponible por tiempo limitado, iniciando el lunes 16 y extendiéndose hasta el domingo 22. Durante este período, los interesados podrán acceder a descuentos significativos en una amplia gama de equipos, facilitando así la adquisición de activos esenciales para la operación diaria de sus establecimientos.

El enfoque principal de esta feria son los equipos de refrigeración, específicamente vitrinas y congeladores. Estos dispositivos son fundamentales para el funcionamiento de diversos tipos de negocios, tales como pulperías, minisúper, cafeterías, tiendas de bebidas, hoteles y bares, donde la cadena de frío es vital. Dentro de las ofertas más destacadas, la empresa ha confirmado precios que inician desde los L5,490 para congeladores y desde los L8,490 para vitrinas refrigerantes. Estas tarifas buscan reducir la barrera de inversión para quienes desean formalizar o expandir su capacidad de inventario y exhibición de productos frescos.