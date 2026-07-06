Motores encendidos por la solidaridad con el Biker Weekend Honduras 2026, este 24 y 25 de julio

Bajo el inspirador lema “Rodando por una causa”, el Club de Motociclistas de San Pedro Sula realizó el lanzamiento oficial del Biker Weekend Honduras 2026. Este gran encuentro no solo busca celebrar la apasionante cultura del motociclismo, sino que tiene un propósito profundamente altruista: recaudar fondos a beneficio de la Casa Hogar Perpetuo Socorro y la Fundación Museo para la Infancia El Pequeño Sula, demostrando que la comunidad motera está unida por la generosidad. El evento de presentación se llevó a cabo en los elegantes espacios del Hotel Real Intercontinental, creando el ambiente perfecto para dar a conocer los detalles de esta magna actividad. La velada contó con la grata presencia de invitados especiales, medios de comunicación y las marcas patrocinadoras que hacen posible este sueño. Entre estos importantes aliados comerciales destaca el respaldo de Banpaís, una institución que reafirma su compromiso con el bienestar social del país.

La gran cita para todos los amantes de la adrenalina y el asfalto está programada para los días 24 y 25 de julio. Durante este fin de semana, San Pedro Sula se convertirá en la capital del motociclismo al recibir a decenas de clubes, aficionados y turistas provenientes de distintas regiones de Honduras. Además, el evento ha trascendido fronteras, confirmando la entusiasta participación de delegaciones internacionales que viajarán desde países como Panamá, Estados Unidos y México. Los asistentes podrán ser parte de un itinerario diseñado para garantizar una experiencia inigualable de principio a fin. El plato fuerte serán las emocionantes rodadas, donde cientos de motocicletas recorrerán la ciudad en un ambiente de hermandad. Paralelamente, se llevarán a cabo diversas actividades biker y dinámicas pensadas para fomentar la convivencia entre los distintos clubes motociclistas, consolidando lazos de amistad que van más allá de las carreteras.