Los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras se desarrollan con éxito en el Estadio Francisco Morazán

San Pedro Sula.

Los Clinics de la Fundación Real Madrid continúan desarrollándose con éxito en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, brindando a niños, niñas y jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia formativa única basada en la metodología y los valores que distinguen a esta prestigiosa institución. Los Clinics son programas de formación integral dirigidos por entrenadores de primer nivel de la Fundación Real Madrid, quienes cuentan con amplia experiencia en procesos de enseñanza y desarrollo deportivo. Durante las jornadas, los participantes reciben capacitación técnica en fútbol, al tiempo que fortalecen valores fundamentales como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina, además participan en actividades complementarias y recreativas.

El principal objetivo de estos Clinics es contribuir a la formación integral de niños, niñas y jóvenes a través del deporte. Durante una semana, el fútbol se convierte en una herramienta educativa que fomenta el crecimiento personal y la construcción de mejores ciudadanos mediante la práctica de valores. Las actividades son impartidas por entrenadores de la Fundación Real Madrid provenientes de España, quienes comparten la metodología de entrenamiento y la filosofía formativa que han convertido a la institución en un referente mundial.

Esta es la quinta ocasión en que Diunsa organiza los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras. La edición de San Pedro Sula concluirá el próximo viernes 5 de junio en el Estadio General Francisco Morazán. Posteriormente, los Clinics se trasladarán a Tegucigalpa, donde se desarrollarán del 8 al 12 de junio en las instalaciones de la American School of Tegucigalpa.