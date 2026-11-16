Abu Dhabi.

En Llantilandia, el compromiso con la seguridad vial y el rendimiento automotriz da un salto histórico al celebrar la hazaña global de su marca aliada, Giti Tire. El fabricante alcanzó un hito sin precedentes en la ingeniería moderna al obtener el título de Guinness World Records por la “Mayor Velocidad Alcanzada por Neumáticos de Vehículo Eléctrico”, logrando una marca de 503.17 km/h (312.65 mph) con sus neumáticos GitiSport e.GTR2 Pro. Para los automovilistas en Honduras, este logro representa la certeza de contar, a través de Llantilandia, con una marca de categoría mundial avalada entre las 10 mejores del sector por Brand Finance Tire. La hazaña se concretó el pasado 1 de noviembre de 2026 en un tramo asegurado de la carretera internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en Abu Dhabi, donde el hiperdeportivo eléctrico YANGWANG U9 Xtreme, pilotado por el alemán Marc Basseng, superó su propio récord previo de 496.22 km/h. Posteriormente, el 6 de noviembre en el emblemático Burj Khalifa de Dubái, el Dr. Enki Tan, Presidente Ejecutivo de Giti Tire Group, recibió el certificado oficial durante el evento “Celebration of Speed”, consolidando un momento clave para la industria automotriz internacional.

Detrás de este desempeño extremo se encuentran más de tres años de investigación, pruebas rigurosas y desarrollo colaborativo. El neumático GitiSport e.GTR2 Pro fue diseñado a medida para soportar las fuerzas de un vehículo con más de 3,000 PS de potencia, incorporando refuerzos de fibra de aramida de alta resistencia y un perfil especializado de competición. Como destacó el propio piloto Marc Basseng, la precisión y verificación de cada detalle técnico por parte de los ingenieros de Giti fueron fundamentales para brindar la confianza total necesaria al llevar la velocidad al límite. Más allá de las pistas y las pruebas extremas, en Llantilandia sabemos que lo más valioso para nuestros clientes es cómo esa tecnología se traduce en su conducción diaria. La experiencia adquirida en el desarrollo de materiales avanzados, control aerodinámico y resistencia estructural nutre directamente toda la línea de neumáticos de pasajeros, vehículos comerciales y alto desempeño que Giti fabrica con 75 años de trayectoria y presencia en más de 130 países.