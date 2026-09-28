La Mundial impulsa el desarrollo de Tocoa con la gran apertura de su tienda número 20

Tocoa, Colón.

El pasado 24 de septiembre quedará marcado en el calendario económico de Tocoa como un día de fiesta y progreso. Agencia La Mundial abrió oficialmente las puertas de sus modernas y amplias instalaciones, desatando el entusiasmo de cientos de ciudadanos que esperaban este momento.

La lealtad y confianza que la marca ha construido durante décadas quedó en evidencia desde tempranas horas de la mañana. Decenas de familias tocoeñas formaron largas filas en las afueras del imponente edificio, demostrando su respaldo a la empresa y esperando pacientemente para ser los primeros en recorrer los pasillos de esta nueva propuesta comercial.

Para retribuir este cálido recibimiento, la compañía preparó una jornada inolvidable llena de sorpresas y gratitud. Los primeros quinientos clientes que cruzaron el umbral fueron premiados con regalos exclusivos, todo en medio de un ambiente festivo con música y actividades de entretenimiento pensadas para compartir la alegría de este importante hito con la comunidad. La celebración de esta apertura se extendió hasta el día 27, con más eventos, música, comida y actividades.

Más allá de la espectacular celebración, la llegada de La Mundial a Tocoa representa un poderoso motor para la economía local. Esta significativa inversión se traduce de manera inmediata en la creación de numerosas fuentes de empleo directo e indirecto, brindando estabilidad y nuevas oportunidades de desarrollo a los jóvenes y profesionales de la pujante zona del Bajo Aguán.

Fiel a su filosofía de brindar soluciones integrales, la monumental sucursal pone a disposición de los colonenses un inventario de altísima calidad. Desde materiales de construcción y herramientas de última generación hasta artículos para el hogar, la tienda promete satisfacer todas las necesidades de las familias, contratistas y emprendedores de la región en un solo lugar y con el mejor servicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse