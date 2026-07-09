La Mundial anuncia su primera carrera 10k “Corriendo Con Propósito” a beneficio de la niñez y la educación

San Pedro Sula.

La Mundial, una empresa que históricamente se ha reconocido por su profunda responsabilidad social y su constante labor humanitaria, ha decidido dar un paso más en su compromiso con Honduras. Con gran entusiasmo, anuncian la primera edición de la carrera “10k La Mundial: Corriendo Con Propósito”, un evento programado para el próximo 23 de agosto que busca invitar a toda la ciudadanía no solo a la práctica del deporte, sino también a unirse a una causa profundamente noble.

El evento deportivo promete ser una verdadera fiesta de solidaridad, salud y convivencia familiar. Con la participación ya confirmada de diversos clubes de runners a nivel nacional, los organizadores esperan que la asistencia a la carrera sea masiva. Para asegurar que todos puedan formar parte de esta iniciativa, la competencia contará con dos rutas distintas: una de 5 kilómetros para aficionados, y otra de 10 kilómetros diseñada para los más aventureros. Sin importar cuál sea el nivel de preparación física de los participantes, lo verdaderamente esencial de esta jornada es el impacto positivo que se generará en la sociedad. Cada paso dado en el asfalto cuenta, ya que cualquier camino o distancia que los corredores elijan tendrá como meta final aportar directamente a una noble causa. Es la oportunidad perfecta para combinar un estilo de vida activo con el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan.

Todo el fondo recolectado a través del pago de las inscripciones para este gran evento será destinado como un donativo íntegro a dos instituciones que requieren urgentemente del apoyo del pueblo hondureño. La primera de ellas es la loable Fundación Amor y Vida, una organización que trabaja incansablemente brindando apoyo integral, amor y cobijo a niños con VIH, ya sean huérfanos o que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad. Además de este aporte a la salud, la carrera también brindará un apoyo económico especial al Centro de Educación Básica Pompilio Trochez, ubicado en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Actualmente, la estructura física de este centro, incluyendo sus aulas de clase, necesita urgentemente de una remodelación integral; los fondos garantizarán la seguridad y la comodidad de los niños durante su valioso proceso de aprendizaje.