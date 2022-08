La Flor de Copán, una historia de legado que aún sigue viva en Santa Rosa de Copán

En 1930 Doña Lastenia Arias de Bueso, esposa de Don Melo, estableció la fábrica de puros “El Encanto” que funcionó hasta principios de los 70´s. En 1966 el Lic. Jorge Bueso Arias con un grupo de cosecheros de tabaco organizó la compañía “Tabacos Hondureños S.A. de C. V. para cultivar, curar y procesar tabaco para exportación a fábricas de Puros. En 1976, los miembros de Tabacos Hondureños se unieron con el propósito de tener en el mercado un buen puro hondureño y decidieron establecer la Fábrica de Tabacos “LA FLOR DE COPAN S.A. DE C. V.”

De una fábrica familiar a una empresa globalizada de clase mundial

Gracias a la calidad de sus productos La Flor de Copan ha sido apetecida por empresas transnacionales posicionadas en el mercado mundial de los cigarros hechos a mano, por lo que en 1997 Consolidated Cigar Co. (CCC) compró el total de acciones de La Flor de Copan justo en el momento en que CCC se estaba fusionando con Tabacalera Española y con SEITA el monopolio francés dando vida al grupo ALTADIS.

El grupo ALTADIS fue absorbido entre los años 2009 y 2010 por IMPERIAL TOBACCO GROUP Y finalmente en 2019 la parte de cigarros Premium de IMPERIAL fue vendida a GRUPO TABACALERA al cual pertenecemos actualmente.

Han sido muchos los retos que hemos enfrentado, pero gracias a la calidad de nuestro tabaco el profesionalismo, calidez y compromiso de nuestra gente hemos salido adelante y estamos encaminados a convertirnos en una empresa de clase mundial. Somos pioneros en la industria hondureña en los programas de mejora continua, contamos con certificaciones ISO 9001:2015 CALIDAD e ISO 14001:2015 AMBIENTE.

Crecemos año con año y los casi 800 empleados de la planta, nuestra Gerencia General, el Equipo Gerencial, Mandos Intermedios y supervisores estamos comprometidos con la calidad y la mejora continua.

Logro

Aunque nuestro principal mercado es Estados Unidos también exportamos a muchos países de Europa y Asia donde hemos obtenido premios a la Calidad, Best Value, Best Brand etc.. y los más recientes en 2020 y pese a la pandemia logramos por primera vez posicionarnos en el TOP 25 de los mejores cigarros del mundo ocupando el lugar 10 con nuestra marca HENRY CLAY WAR HAWK con el tamaño Corona y en un récord histórico en 2021 volvimos a aparecer en el TOP 25 de los mejores cigarros del mundo en el lugar 19 con nuestra marca SAN LUIS REY CARENAS con el tamaño Toro, todo esto gracias a el nuevo empuje de nuestra casa matriz GRUPO TABACALERA y su enfoque en la calidad de los puros Premium hechos a mano. Hace unos días se lanzó en España, Portugal e Italia nuestra marca insigne FLOR DE COPAN la cual esperamos siga creciendo y posicionándonos fuertemente en el mercado europeo que ha sido dominado por los cigarros cubanos.

Divisas y empleos

Económicamente además de generar una gran cantidad de divisas para el país, con nuestro régimen especial de zona libre (ZOLI) somos uno de los mayores empleadores del occidente de Honduras dando un gran respaldo a nuestra economía local durante todo el año y otro gran apoyo a la economía regional durante la cosecha ya que durante 7 meses indirectamente se generan otros 1500 empleos en el norte de Copan y otras áreas cercanas. Todos nuestros procesos de campo están encaminados a las buenas prácticas agrícolas, conservación de suelos, conservación de fuentes de agua, trato justo y cero labores infantiles.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Gracias al apoyo de GRUPO TABACALERA y a esfuerzos propios de la empresa y de nuestros colaboradores el equipo gerencial y un grupo de voluntarios mantenemos un programa de responsabilidad social que está enfocado en ayudar a nuestros colaboradores y a nuestras comunidades, en la ciudad hemos construido 2 Jardines de niños 1 Escuela primaria, más de 50 casas en Santa Rosa (Villa Imperial) apoyo a Hospital de occidente antes y durante la pandemia. En el campo donde se planta nuestro producto hemos apoyado la reforestación y programas de limpieza, letrinización, perforación de pozos e instalación de 2 plantas purificadoras, reparación de viviendas, entre otros, y esperamos seguir apoyando a nuestros colaboradores, nuestra economía a nuestras comunidades y su gente.