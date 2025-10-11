KFC presentó las Messy Fries con diferentes variaciones y los nuevos churros como postre

San Pedro Sula.

KFC vuelve a sorprender a sus fanáticos con una propuesta llena de sabor, textura y antojo. La marca presentó una nueva línea de productos que promete convertirse en la favorita de quienes buscan una experiencia cargada de sabor: las Messy Fries, junto con dos irresistibles postres, los Churros y el Churros Sundae. Una combinación perfecta entre lo crujiente, lo cremoso y lo dulce que llega para renovar el menú con el sello inconfundible de KFC.

Las Messy Fries son la nueva estrella del menú, presentadas en tres irresistibles versiones. Las Bacon & Jalapeño combinan papas fritas con salsa de queso, la tradicional salsa hondureña, rodajas de jalapeño y trocitos de bacon, creando un balance entre lo picante y lo cremoso. Por su parte, las Texas Loaded ofrecen un sabor ahumado y potente con salsa BBQ, aderezo ranch y crispy onions que aportan un toque crocante. Y para los que prefieren algo con carácter, las Buffalo Slaw bañan las papas en salsa buffalo y las complementan con coleslaw y salsa hondureña.