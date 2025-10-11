KFC presentó las Messy Fries con diferentes variaciones y los nuevos churros como postre

KFC vuelve a sorprender a sus fanáticos con una propuesta llena de sabor, textura y antojo. La marca presentó una nueva línea de productos que promete convertirse en la favorita de quienes buscan una experiencia cargada de sabor: las Messy Fries, junto con dos irresistibles postres, los Churros y el Churros Sundae. Una combinación perfecta entre lo crujiente, lo cremoso y lo dulce que llega para renovar el menú con el sello inconfundible de KFC.
Las Messy Fries son la nueva estrella del menú, presentadas en tres irresistibles versiones. Las Bacon & Jalapeño combinan papas fritas con salsa de queso, la tradicional salsa hondureña, rodajas de jalapeño y trocitos de bacon, creando un balance entre lo picante y lo cremoso. Por su parte, las Texas Loaded ofrecen un sabor ahumado y potente con salsa BBQ, aderezo ranch y crispy onions que aportan un toque crocante. Y para los que prefieren algo con carácter, las Buffalo Slaw bañan las papas en salsa buffalo y las complementan con coleslaw y salsa hondureña.
En la categoría de postres, KFC amplía su oferta con una propuesta dulce y nostálgica: los Churros y el Churros Sundae. Los Churros llegan en una generosa orden de diez piezas doradas, espolvoreadas con azúcar y canela, acompañadas de una deliciosa salsa de caramelo o chocolate. Mientras tanto, el Churros Sundae conquista desde la primera cucharada con un cremoso helado de vainilla coronado por dos churros bañados en salsa de caramelo.
Con estas novedades, KFC reafirma su compromiso de ofrecer opciones variadas que conecten con todos los gustos, sin perder su esencia: sabor, calidad y momentos para compartir. Las Messy Fries son perfectas para acompañar una comida o disfrutar como snack, mientras que los nuevos postres se presentan como el cierre ideal para cualquier antojo.
Las nuevas Messy Fries, los Churros y el Churros Sundae ya están disponibles en todos los canales de KFC: restaurantes, servicio a domicilio, página web y app de BipBip. Una invitación abierta a todos los amantes del buen sabor para disfrutar de una experiencia que solo KFC sabe ofrecer.