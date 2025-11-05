Italo Gelateria se une a Optimus Card para premiar a sus tarjetahabientes y a la comunidad UTH

San Pedro Sula.

En un ambiente cargado de entusiasmo y visión compartida, Italo Gelateria, Optimus Card y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) oficializaron una alianza estratégica que promete endulzar la experiencia universitaria. El acuerdo ofrece a estudiantes, docentes y colaboradores un 10% de descuento en su factura total al presentar su Optimus Card en cualquiera de las sucursales de Italo Gelateria. El anuncio se realizó en la sucursal Los Andes, en San Pedro Sula, con la participación de Jonathan Goff, gerente operativo de Italo Gelateria; Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card; y Edgardo Enamorado, secretario general de UTH. La presentación también contó con el apoyo de ElevateHub, agencia aliada de Optimus Card, responsable de la producción audiovisual y la comunicación estratégica del evento. El encuentro no solo marcó el inicio de una colaboración comercial, sino que evidenció la intención conjunta de acercar beneficios reales a la comunidad universitaria mediante propuestas frescas, creativas y alineadas con las necesidades de los jóvenes.

“Ítalo Gelateria nació del sueño de crear momentos dulces y memorables para nuestros clientes. Hoy, nos emociona llevar esa pasión a esta alianza con Optimus Card y UTH. Estamos seguros de que juntos podremos crear experiencias innovadoras que conecten a las personas y enriquezcan la vida cotidiana”, comentó Jonathan Goff, Gerente Operativo de Ítalo Gelateria. Por su parte, Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card, expresó: “en Optimus Card siempre hemos trabajado para ser mucho más que una tarjeta de beneficios: somos una red que acerca oportunidades, negocios y personas. Esta alianza con Ítalo Gelateria y UTH, apoyada por ElevateHub, nos permite ofrecer valor agregado a nuestros clientes y fortalecer la visibilidad de cada marca participante.”