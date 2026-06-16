Inmecro Plus inaugura su moderna sucursal en City Mall Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Como parte de su ambiciosa estrategia de expansión corporativa y con el firme propósito de mantener una estrecha cercanía con sus clientes, Inmecro Plus inauguró oficialmente su nueva sucursal en la capital. El concurrido City Mall Tegucigalpa fue el lugar elegido como nueva ubicación de este importante proyecto comercial. Este nuevo y vanguardista establecimiento ha sido concebido desde cero como un espacio diseñado exclusivamente para ofrecer una experiencia de compra superior. Su propuesta de diseño interior y comercial busca brindar una alternativa más accesible, moderna y altamente conveniente para todas las familias hondureñas que transitan diariamente por la capital.

Al estar ubicada estratégicamente en uno de los centros comerciales más visitados y prestigiosos de la ciudad, la nueva tienda se posiciona como un punto de encuentro inmejorable. En sus amplias instalaciones, Inmecro Plus ha logrado reunir un extenso catálogo de productos orientados a satisfacer las diversas necesidades de sus consumidores. Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por departamentos clave que incluyen artículos para el hogar, accesorios para fiestas, juguetería, productos de belleza y decoración. Esta diversidad de opciones la convierte rápidamente en una solución sumamente práctica para quienes buscan calidad, variedad y excelentes precios en un solo lugar.