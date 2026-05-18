Grupo Q revoluciona el mercado automotriz en Honduras con el lanzamiento de dos impresionantes modelos

La presentación oficial de estos nuevos modelos se llevó a cabo en la Reserva Event Center, un evento exclusivo que logró reunir a una gran cantidad de clientes y medios. Este importante lanzamiento contó con el respaldo estratégico de UNO y de la Financiera CrediQ para facilitar el acceso a estos vehículos. El regreso de la Jeep Compass Longitude marca un hito para quienes viven con espíritu de aventura y buscan un vehículo con personalidad propia. Con más de ocho décadas de historia a nivel mundial, la legendaria marca Jeep continúa siendo un referente indiscutible de capacidad, diseño y espíritu de libertad en las carreteras.

Este renovado SUV destaca de manera inmediata por su diseño moderno, líneas elegantes y una presencia robusta que mantiene intacta la esencia tradicional de la marca. Su exterior incorpora la emblemática parrilla de siete ranuras característica de Jeep, detalles cuidadosamente diseñados y una silueta que combina sofisticación y carácter en el camino. En su interior, la Jeep Compass ofrece una cabina compacta, cómoda y funcional, pensada para quienes disfrutan cada trayecto, ya sea en la ciudad, carretera o en nuevas rutas por descubrir. Su desempeño equilibrado y versatilidad hacen de este modelo una opción ideal para el mercado hondureño. Por su parte, el nuevo RAM 1500 Black Express Edition llega al país para responder con firmeza tanto en el trabajo exigente como en la vida diaria de los conductores. Este pickup ha sido creado especialmente para aquellos usuarios que buscan la máxima potencia, durabilidad y una presencia verdaderamente imponente en todo momento.