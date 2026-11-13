Geek Fans Convention 2026: un hermoso espacio seguro para la cultura geek/anime regresa a SPS en diciembre

La Geek Fans Convention (GFC) se consolida como el evento de referencia para los amantes de la cultura pop en Honduras, celebrando su cuarta edición este 19 de diciembre en el polideportivo de UNITEC San Pedro Sula. Desde su primera edición en 2023, la convención ha mostrado un crecimiento continuo en su trayectoria, atrayendo a miles de entusiastas y evolucionando constantemente en su nivel de asistencia.

Para este 2026, la GFC presenta una propuesta renovada centrada en el entretenimiento, la creatividad y una producción técnica de alto nivel. Los organizadores han diseñado experiencias inmersivas que buscan crear fuertes vínculos emocionales con el público, destacando atracciones temáticas imperdibles como la “Experiencia Harry Potter” y la aventura “En busca del One Piece”.

El anime y el cosplay seguirán siendo pilares fundamentales de la convención, ofreciendo un espacio dedicado al talento, la caracterización y la participación activa de la comunidad. Los asistentes podrán disfrutar de concursos de cosplay, exhibiciones de talentosos cosplayers nacionales y dinámicas interactivas como “Adivina el anime por medio del soundtrack” o adivinar videojuegos y películas a través de escenas específicas. Como uno de los grandes atractivos de esta edición, la GFC 2026 contará con la presencia de invitados internacionales de lujo para los fanáticos del doblaje. El evento tendrá la participación estelar de Noelia Lestani, reconocida por ser la voz de Pomni, y Luis Manuel Ávila, famoso por dar voz al icónico personaje de Gohan. Asimismo, la animación de la convención estará garantizada gracias a la participación de los presentadores oficiales Gerson Álvarez y Brayan Murillo.

Los entusiastas de los deportes electrónicos y la tecnología tendrán su propio espacio de gloria en la zona de Gaming y Esports. La convención albergará torneos altamente competitivos de títulos populares como Super Smash Bros Ultimate, Just Dance, FC 27, Mario Kart, Free Fire y Clash of Clans, además de contar con estaciones de juego y exhibiciones de innovación tecnológica de marcas como Nintendo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para los amantes de la música y la cultura surcoreana, la GFC 2026 también contará con la colaboración Kpop World Festa. Un precioso espacio que brindará a los fanáticos del K-pop la oportunidad de reunirse, disfrutar de dinámicas y celebrar su pasión por este fenómeno musical global.

Un aspecto destacable de esta edición es el fuerte impulso a la industria local mediante el espacio dedicado al desarrollo de videojuegos hondureños. Estudios y desarrolladores nacionales como Overcif Studio, Tito Salinas, Itou.Dev, Nerdy Punk, Vice Grip Games, Umbral, Demodex y Media City Games exhibirán sus proyectos, demostrando el talento y la creatividad emergente que existe en el país.

Para complementar la jornada, el evento contará con una amplia zona comercial donde emprendedores ofrecerán tiendas especializadas, productos geek y artículos coleccionables. El entretenimiento alternativo brillará con el “Geek Comedy”, un show de stand-up 100% hondureño lleno de humor sin filtro y referencias de la vida del fan, culminando la experiencia con un gran concierto de cierre a cargo de la presentación oficial y DJ Set de TIUX MACHINE.

Precios de las entradas