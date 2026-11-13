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Geek Fans Convention 2026: un hermoso espacio seguro para la cultura geek/anime regresa a SPS en diciembre

Este gran encuentro cultural y de entretenimiento es una realidad gracias al respaldo de alianzas estratégicas y patrocinios de distintas marcas. Entre estos importantes aliados de la industria destaca el apoyo fundamental de Supermercados La Colonia para impulsar el desarrollo del evento.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 15:58 -
  • Juan F. Sánchez
Geek Fans Convention 2026: un hermoso espacio seguro para la cultura geek/anime regresa a SPS en diciembre

La cuarta edición de la Geek Fans Convention (GFC) llega este próximo 19 de diciembre a las instalaciones de UNITEC San Pedro Sula. El evento promete una experiencia inolvidable llena de torneos, exhibiciones de cosplay y múltiples actividades interactivas para todos los asistentes.

La Geek Fans Convention (GFC) se consolida como el evento de referencia para los amantes de la cultura pop en Honduras, celebrando su cuarta edición este 19 de diciembre en el polideportivo de UNITEC San Pedro Sula. Desde su primera edición en 2023, la convención ha mostrado un crecimiento continuo en su trayectoria, atrayendo a miles de entusiastas y evolucionando constantemente en su nivel de asistencia.

Geek Fans Convention 2026: un hermoso espacio seguro para la cultura geek/anime regresa a SPS en diciembre

Para este 2026, la GFC presenta una propuesta renovada centrada en el entretenimiento, la creatividad y una producción técnica de alto nivel. Los organizadores han diseñado experiencias inmersivas que buscan crear fuertes vínculos emocionales con el público, destacando atracciones temáticas imperdibles como la “Experiencia Harry Potter” y la aventura “En busca del One Piece”.

Mr. Coto, organizador del evento.

Mr. Coto, organizador del evento.

El anime y el cosplay seguirán siendo pilares fundamentales de la convención, ofreciendo un espacio dedicado al talento, la caracterización y la participación activa de la comunidad. Los asistentes podrán disfrutar de concursos de cosplay, exhibiciones de talentosos cosplayers nacionales y dinámicas interactivas como “Adivina el anime por medio del soundtrack” o adivinar videojuegos y películas a través de escenas específicas.

Como uno de los grandes atractivos de esta edición, la GFC 2026 contará con la presencia de invitados internacionales de lujo para los fanáticos del doblaje. El evento tendrá la participación estelar de Noelia Lestani, reconocida por ser la voz de Pomni, y Luis Manuel Ávila, famoso por dar voz al icónico personaje de Gohan. Asimismo, la animación de la convención estará garantizada gracias a la participación de los presentadores oficiales Gerson Álvarez y Brayan Murillo.

Andrea Contreras, estudiante de animación, representante de Unitec.

Andrea Contreras, estudiante de animación, representante de Unitec.

Los entusiastas de los deportes electrónicos y la tecnología tendrán su propio espacio de gloria en la zona de Gaming y Esports. La convención albergará torneos altamente competitivos de títulos populares como Super Smash Bros Ultimate, Just Dance, FC 27, Mario Kart, Free Fire y Clash of Clans, además de contar con estaciones de juego y exhibiciones de innovación tecnológica de marcas como Nintendo.

Para los amantes de la música y la cultura surcoreana, la GFC 2026 también contará con la colaboración Kpop World Festa. Un precioso espacio que brindará a los fanáticos del K-pop la oportunidad de reunirse, disfrutar de dinámicas y celebrar su pasión por este fenómeno musical global.

Michelle Reyes, representante de Kpop World Festa.

Michelle Reyes, representante de Kpop World Festa.

Un aspecto destacable de esta edición es el fuerte impulso a la industria local mediante el espacio dedicado al desarrollo de videojuegos hondureños. Estudios y desarrolladores nacionales como Overcif Studio, Tito Salinas, Itou.Dev, Nerdy Punk, Vice Grip Games, Umbral, Demodex y Media City Games exhibirán sus proyectos, demostrando el talento y la creatividad emergente que existe en el país.

César Aguilar, desarrollador de videojuegos del equipo Umbral.

César Aguilar, desarrollador de videojuegos del equipo Umbral.

Para complementar la jornada, el evento contará con una amplia zona comercial donde emprendedores ofrecerán tiendas especializadas, productos geek y artículos coleccionables. El entretenimiento alternativo brillará con el “Geek Comedy”, un show de stand-up 100% hondureño lleno de humor sin filtro y referencias de la vida del fan, culminando la experiencia con un gran concierto de cierre a cargo de la presentación oficial y DJ Set de TIUX MACHINE.

Precios de las entradas

Para quienes deseen ser parte de esta gran celebración el próximo 19 de diciembre, la organización ya ha dado a conocer los precios de los boletos: la entrada General tendrá un costo de L. 250, el pase Cosplayer será de L. 200, y la opción Multiplayer (4x3) estará a L. 750. Asimismo, estará disponible la Entrada VIP por L. 750, la cual incluye beneficios exclusivos como la camiseta oficial del evento, un pin de edición limitada, el ingreso al recinto una hora antes y el acceso a la Experiencia de Harry Potter; destacando además que el evento será completamente gratis para los estudiantes de Unitec que realicen su registro hasta el 20 de noviembre.

Se extiende una cordial invitación a todos los aficionados para no perderse este magno encuentro, y se les recomienda mantenerse atentos a las redes sociales oficiales de la convención, donde próximamente se anunciarán los canales de venta autorizados para adquirir las entradas.

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Redacción web
Juan F. Sánchez

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