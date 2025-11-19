Galerías del Valle se ilumina con el árbol navideño de Pepsi

Pepsi dio la bienvenida oficial a la temporada navideña con su tradicional encendido del árbol en Galerías del Valle, un evento que iluminó el corazón del centro comercial el pasado 15 de noviembre. Con la caída del sol, las luces se encendieron para transformar el lugar en un escenario lleno de color, brillo y espíritu festivo.
La celebración atrajo a cientos de visitantes que llegaron para ser parte de esta velada especial. Desde temprano, familias, grupos de amigos y curiosos se congregaron para vivir la experiencia que ya se ha convertido en una cita obligada para muchos en esta época del año.
La música en vivo marcó el ritmo de la noche, creando una atmósfera alegre que invitaba a cantar, bailar y dejarse envolver por la emoción propia de la temporada. Los shows artísticos, cuidadosamente preparados, añadieron un toque vibrante que mantuvo al público atento en cada momento.
Juegos y actividades interactivas complementaron la jornada, permitiendo que niños y adultos se integraran plenamente en la celebración. El centro comercial se convirtió en un punto de encuentro donde la diversión fue la protagonista, impulsada por el espíritu navideño que caracteriza el evento.
Uno de los momentos más esperados fue la llegada de Santa Claus, que rápidamente se convirtió en el centro de atención. Los más pequeños no tardaron en formar filas para saludarlo, tomarse fotografías y compartir con él la ilusión de la Navidad, generando sonrisas que se sumaron al ambiente festivo.
Así, Pepsi logró una vez más encender no solo el árbol, sino también la emoción de quienes asistieron al evento. La magia de la Navidad se hizo presente en cada detalle, reafirmando la capacidad de la marca para crear experiencias memorables en una época que invita a compartir, celebrar y soñar.