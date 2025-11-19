Galerías del Valle se ilumina con el árbol navideño de Pepsi

San Pedro Sula.

Pepsi dio la bienvenida oficial a la temporada navideña con su tradicional encendido del árbol en Galerías del Valle, un evento que iluminó el corazón del centro comercial el pasado 15 de noviembre. Con la caída del sol, las luces se encendieron para transformar el lugar en un escenario lleno de color, brillo y espíritu festivo. La celebración atrajo a cientos de visitantes que llegaron para ser parte de esta velada especial. Desde temprano, familias, grupos de amigos y curiosos se congregaron para vivir la experiencia que ya se ha convertido en una cita obligada para muchos en esta época del año.

La música en vivo marcó el ritmo de la noche, creando una atmósfera alegre que invitaba a cantar, bailar y dejarse envolver por la emoción propia de la temporada. Los shows artísticos, cuidadosamente preparados, añadieron un toque vibrante que mantuvo al público atento en cada momento. Juegos y actividades interactivas complementaron la jornada, permitiendo que niños y adultos se integraran plenamente en la celebración. El centro comercial se convirtió en un punto de encuentro donde la diversión fue la protagonista, impulsada por el espíritu navideño que caracteriza el evento.