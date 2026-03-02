Fundación Real Madrid y Fundación Diunsa renuevan convenio y celebran 15 años de alianza

Madrid.

La Fundación Real Madrid y la Fundación Diunsa renovaron su convenio de colaboración para dar continuidad al programa de Escuelas Sociodeportivas en Honduras, en un acto celebrado en la Ciudad Real Madrid y marcado por un doble aniversario: los 15 años de la Fundación Diunsa y los 15 años de alianza estratégica entre ambas entidades. Durante el acto, presidido por Enrique Sánchez González, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, y por Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa, se puso en valor una trayectoria conjunta iniciada en 2011, basada en la confianza, el compromiso social y la convicción compartida de que el deporte es una herramienta de transformación social. La renovación del convenio consolida un modelo de intervención que ha crecido de forma sostenida en Honduras desde la inauguración de la primera Escuela Sociodeportiva en San Pedro Sula, en 2012. A esta le siguieron nuevas aperturas en Tegucigalpa, La Ceiba y Comayagua, así como una nueva escuela en San Pedro Sula, inaugurada en 2025.

Actualmente, el programa cuenta con cinco Escuelas Sociodeportivas y beneficia a 800 niños y niñas, quienes reciben no solo formación deportiva, sino también un entorno seguro, acompañamiento educativo, formación en valores, apoyo nutricional, actividades para las familias y oportunidades de desarrollo integral. En el acto también participó Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, quien subrayó: “Alianzas como la que mantenemos con la Fundación Diunsa representan de forma ejemplar la manera en que el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social. Estos 15 años de trabajo conjunto en Honduras reflejan un compromiso auténtico con la infancia y con la educación en valores”. Por su parte, Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa, destacó: “Para la Fundación Diunsa es un orgullo celebrar 15 años de colaboración con la Fundación Real Madrid. Esta alianza ha permitido generar oportunidades reales para cientos de niños y niñas en Honduras, y renovamos hoy nuestro compromiso con la misma ilusión y responsabilidad.”

Un modelo que va más allá del deporte

La colaboración entre la Fundación Real Madrid y la Fundación Diunsa ha permitido consolidar en Honduras un modelo centrado en la infancia y la adolescencia, en el que el deporte se convierte en una vía para promover valores como el respeto, la disciplina, la convivencia y el trabajo en equipo. El impacto del proyecto va más allá de la práctica deportiva, al ofrecer alternativas reales de desarrollo personal y social para niños y niñas que crecen en contextos complejos y vulnerables. Esta visión compartida ha sido clave para el fortalecimiento del programa durante estos 15 años.

Reconocimiento al compromiso de Diunsa

En el acto también se destacó el papel de Diunsa como empresa referente en Honduras y su visión de la responsabilidad social corporativa como parte esencial de su modelo empresarial. En el marco de la renovación del convenio, se reconoció igualmente la trayectoria de la compañía, que este año conmemora su 50 aniversario, así como su compromiso sostenido con el desarrollo social del país.

Compromiso renovado con la infancia hondureña