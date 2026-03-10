Fundación Carlos III otorga prestigioso galardón iberoamericano a Mario Faraj

Madrid.

La Fundación Carlos III entrego oficialmente el Premio Iberoamericano de mecenazgo a Mario Roberto Faraj, quien se desempeña como presidente de la Fundación Diunsa. El acto fue encabezado por Carlos Escudero de Buron, máximo representante de la institución otorgante, en una ceremonia que resalto el valor del compromiso social en la región. Este galardón representa un reconocimiento directo a la labor ejemplar y brillante que Faraj ha liderado durante una década y media. La institución española subrayo su aportación en el fomento de nobles valores, alineados con los ideales de beneficio para los países que conforman Hispanoamérica.

El escenario para este importante evento fue uno de los restaurantes emblemáticos del estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid. La entrega se realizo la noche del 26 de febrero, contando con la presencia de destacadas figuras del ámbito social y deportivo de ambos países. Entre los asistentes al evento figuraron Leyla de Faraj, esposa del homenajeado, así como Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid. También estuvo presente Mateo Figueroa Tobón, responsable del área de América de la mencionada organización deportiva, fortaleciendo el vinculo institucional.