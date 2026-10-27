Fitch eleva la calificación del BCIE a “AA” con perspectiva positiva y consolida su perfil financiero

Fitch Ratings anunció la publicación de la calificación crediticia de largo plazo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en “AA” con perspectiva positiva, asignando paralelamente la escala de corto plazo en “F1+”. Esta nueva evaluación representa una mejora sustancial al situarse dos escalones por encima del “A+” que la agencia había divulgado sobre la entidad multilateral en 2019.

A raíz de este ajuste, el BCIE logra unificar su posición en la categoría “AA” ante el mercado financiero global, respaldado por las cuatro firmas evaluadoras líderes. A la nueva calificación de Fitch se suman los registros de “AA+/estable” de Standard & Poor’s y Japan Credit Rating (JCR), junto a la nota de “Aa2/positiva” otorgada por Moody’s.

En su dictamen técnico, la agencia fundamentó el dictamen en la autosostenibilidad financiera del organismo, destacando una solvencia calificada como “excelente”. Dicho desempeño reposa en una sólida generación interna de capital y una liquidez fortalecida, derivadas de una gestión prudencial del balance y políticas financieras conservadoras implementadas para acompañar el desarrollo de sus países socios.

Entre los factores estructurales determinantes, Fitch remarcó la disminución de la concentración en la cartera de préstamos, donde las cinco mayores exposiciones cayeron del 75% al 61% desde finales de 2024. Este avance fue catalizado por cuatro Acuerdos de Intercambio de Exposición suscritos con otros bancos multilaterales por más de 2,100 millones de dólares, sumado a un historial crediticio que prácticamente no registra mora en más de diez años.

El respaldo institucional de los países socios también representó un pilar estratégico, subrayándose la aprobación del IX Incremento General de Capital, el cual eleva el capital autorizado de 7,000 millones a 10,000 millones de dólares. A ello se añaden las reformas al Convenio Constitutivo para integrar a Panamá y República Dominicana como Accionistas Serie “A”, medidas que buscan fortalecer la gobernanza y abrir paso a futuros socios calificados.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Al respecto, la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, afirmó que esta mejora histórica sintetiza los avances de los últimos tres años y robustece la transparencia ante los inversores. Asimismo, puntualizó que la confluencia de estas cuatro calificaciones maximiza la capacidad institucional para movilizar fondos en condiciones financieras altamente competitivas destinadas a la región.