Expomóvil 2026 llega en septiembre a Tegucigalpa y San Pedro Sula con lo mejor del sector

La industria automotriz nacional se alista para recibir la edición 2026 de Expomóvil, el escaparate más importante para la exhibición y comercialización de vehículos en Honduras. Organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA), la feria dará inicio en Tegucigalpa del 4 al 6 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo de la UNAH, para posteriormente trasladarse a San Pedro Sula del 25 al 27 de septiembre en el centro de convenciones Expocentro.

Durante el desarrollo de Expomóvil 2026, los asistentes podrán acceder a una experiencia integral que abarca desde las áreas Lifestyle, orientadas a la compra del primer automóvil o SUV familiar, hasta el sector empresarial enfocado en la logística y flotillas de trabajo. Asimismo, los fanáticos de la velocidad disfrutarán de la Zona Biker, un espacio dedicado exclusivamente al mundo de las motocicletas, junto a la presencia de la banca nacional, que ofrecerá condiciones especiales de financiamiento y precalificaciones exprés.

Entre las firmas más destacadas de la jornada resalta la participación de Yude Canahuati con la marca Ford, que exhibirá lo más reciente de su portafolio comercial y de pasajeros. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca la ingeniería, rendimiento y tecnología de seguridad de sus modelos insignia, además de otras reconocidas marcas que presentarán opciones para todos los segmentos del mercado.

La edición de este año incorpora soluciones digitales avanzadas para optimizar la fluidez de los visitantes en ambas ciudades. A través de un sistema interactivo mediante código QR, los organizadores han habilitado una modalidad ágil para que los interesados registren sus datos previamente y aseguren un acceso inmediato y sin contratiempos a las diferentes áreas de la feria.

Las personas interesadas en asistir a cualquiera de las sedes pueden tramitar su entrada totalmente gratis ingresando al enlace directo de registro vía WhatsApp.