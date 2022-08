Emsula lanza la promoción gaming de Link “Jugar no es un juego”

Embotelladora de Sula, S.A. (Emsula) y su marca líder “Link” realizan el lanzamiento de una promoción dirigida para consumidores de todo tipo, en especial para los fanáticos y apasionados por los videojuegos de todas las edades.

La promoción se titula: “Jugar no es un juego”. En esta promoción masiva, los ganadores pueden reclamar kits de teclado y mouse, parlantes, cámaras, audífonos, sillas y mesas gamer y más de 3,000 premios más.

La promoción “Jugar no es un juego” está en vigor desde el 05 de agosto del año en curso y finaliza el 30 de septiembre de 2022 o hasta ahogar existencias.

Participan las presentaciones con tapa plateada de Link de 6.5 onzas vidrio, 7 y 12 onzas PET no retornable de Banana y Naranja, PET no retornable de 500 mililitros de Banana, Naranja, Toronja, Uva y Coco, PET 1.1 libros de Banana, Naranja, Toronja, y 3 litros PET no retornable de Banana y Naranja.

Mecánica de la promoción

Para participar en los sorteos semanales de premios gaming de esta nueva promoción de Link “Jugar no es un juego”, el consumidor de las presentaciones con tapa plateada debe ingresar el código del reverso de la taparrosca al WhatsApp 3288-4179. Luego recibe un texto a ese mismo celular que le indica los pasos a seguir para introducir datos personales y demás información necesaria para el concurso.

Sorteos semanales

Cada semana se realiza un sorteo electrónico para obtener ganadores de los premios gaming, quienes son contactados vía mensaje a través del celular utilizado para participar. Allí se les da detalles del premio ganado.

Los sorteos se realizan cada lunes a las 9:00 am desde el lunes 15 de agosto hasta el último sorteo del lunes 03 de octubre. Los ganadores deben presentar la tapa con el código participante y el mensaje donde le detallan el premio en los centros de distribución autorizados en Emsula.

Premios semanales e instantáneos

Hay más de mil premios en mousepads, parlantes gamers y audífonos. Así como 600 kits de teclado y mouse, 100 premios de sillas, mesas y cámaras gamers.

Los consumidores también pueden ganar premios instantáneos de líquido gratis de Link 7 onzas PET. Hay 100 mil premios de líquido gratis. Para reclamarlos el ganador debe hacerlo en los camiones repartidores entregando la taparrosca premiada.

Para más información o consultas, el cliente puede llamar al *7000.