Embotelladora de Sula activa la Semana Santa en la costa norte con experiencias para veraneantes

Durante la temporada de Semana Santa, la Embotelladora de Sula desplegará una amplia agenda de actividades recreativas y de entretenimiento en las principales playas del litoral atlántico hondureño, específicamente en Puerto Cortés, La Ceiba y Tela, con la participación de sus principales marcas.
Las iniciativas están diseñadas para acompañar a los veraneantes con dinámicas deportivas, activaciones de marca y espacios de convivencia, distribuidas por producto.
Pepsi
La marca Pepsi desarrollará su tradicional “Futbolito Pepsi” de forma simultánea del 2 al 4 de abril, en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la Playa Municipal de Puerto Cortés y en la Playa El Porvenir de La Ceiba.
En paralelo, en la Playa Municipal de Tela, se llevará a cabo el “Reto Pepsi” en el mismo rango horario, ofreciendo una experiencia participativa para los asistentes.
Mountain Dew
Mountain Dew presentará su evento “Water Tank” en la Playa Municipal de Puerto Cortés, también de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante esas fechas, la marca replicará su propuesta con el evento “Garra Dewer” en la Playa Municipal de Tela, orientado a actividades dinámicas para el público joven.
Lipton
Lipton mantendrá presencia durante toda la jornada en la Playa Municipal de Puerto Cortés con su “Lipton Squad” y la “Ruleta Lipton”. Asimismo, en Tela, la marca contará con el “Lipton Té Verde Squad”, activo durante todo el día.
Gatorade y Gatorlit
Gatorade organizará un torneo de voleibol del 2 al 4 de abril en la Playa Municipal de Puerto Cortés, disponible durante toda la jornada.
Por su parte, Gatorlit tendrá activaciones tipo “Squad” desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril, tanto en Puerto Cortés como en Tela, con presencia continua durante el día.
AMP
La marca AMP desarrollará una activación en la Playa Municipal de Tela en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., dirigida a los visitantes en horario vespertino.
Aguazul
Aguazul llevará a cabo dos eventos tipo “Racing” del 2 al 4 de abril, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., de manera simultánea en la Playa Municipal de Puerto Cortés y en la playa de Tela.
Cervecería La20
Finalmente, Cervecería La20 dispondrá de un “Beer Truck” del 2 al 5 de abril, en horario de 11:00 a.m. a 1:00 a.m., ubicado en el restaurante César Mariscos, consolidando un punto de encuentro para los visitantes en Tela.
Con esta programación, Embotelladora de Sula refuerza su presencia durante una de las temporadas de mayor movilidad turística en el país, ofreciendo opciones de entretenimiento y convivencia para públicos de todas las edades.