Embotelladora de Sula activa la Semana Santa en la costa norte con experiencias para veraneantes

Durante la temporada de Semana Santa, la Embotelladora de Sula desplegará una amplia agenda de actividades recreativas y de entretenimiento en las principales playas del litoral atlántico hondureño, específicamente en Puerto Cortés, La Ceiba y Tela, con la participación de sus principales marcas.

Las iniciativas están diseñadas para acompañar a los veraneantes con dinámicas deportivas, activaciones de marca y espacios de convivencia, distribuidas por producto.

Pepsi



La marca Pepsi desarrollará su tradicional “Futbolito Pepsi” de forma simultánea del 2 al 4 de abril, en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la Playa Municipal de Puerto Cortés y en la Playa El Porvenir de La Ceiba.

En paralelo, en la Playa Municipal de Tela, se llevará a cabo el “Reto Pepsi” en el mismo rango horario, ofreciendo una experiencia participativa para los asistentes.