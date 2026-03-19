Domino’s y BBQ Chicken inauguran sucursales en Town Center en alianza estratégica con Banco Atlántida

San Pedro Sula.

Este jueves, Grupo BLT Honduras marcó un nuevo hito en su plan de expansión nacional al inaugurar simultáneamente dos sucursales de sus franquicias estrella, Domino’s y BBQ Chicken. El evento tuvo lugar en el complejo Town Center, un punto estratégico que ahora reúne el sabor de la pizza líder en entregas y el auténtico pollo frito al estilo coreano en un solo recinto para conveniencia de los sampedranos.

La apertura de estos establecimientos no es un esfuerzo aislado, ya que cuenta con el respaldo fundamental de Banco Atlántida. Esta alianza estratégica subraya el compromiso de la institución financiera con el crecimiento económico de la zona norte del país, facilitando la inversión de grandes empresas que, como Grupo BLT, dinamizan el comercio local y generan nuevas oportunidades de desarrollo.

Además del impacto comercial, la inauguración representa un motor de bienestar social mediante la generación de empleos directos e indirectos. Banco Atlántida ha reiterado su apoyo a las iniciativas que fomentan la empleabilidad en la región, consolidándose como un aliado clave para las corporaciones que apuestan por el talento hondureño y la modernización de la infraestructura de servicios.