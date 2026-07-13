Diunsa y Samsung transforman el entretenimiento con pantallas de Inteligencia Artificial

San Pedro Sula.

En un esfuerzo conjunto por mantener a la vanguardia los hogares del país, Diunsa, la cadena de tiendas por departamentos más grande de Honduras, y Samsung Electronics han oficializado el lanzamiento de su espectacular e innovadora línea de pantallas para este 2026. Esta propuesta redefine por completo los límites visuales y auditivos mediante la integración de modelos de categoría premium que incorporan las avanzadas tecnologías de visualización Micro RGB, OLED y Mini LED, diseñadas rigurosamente para satisfacer el exigente mercado nacional.

El núcleo de esta nueva generación de televisores reside en la expansión masiva de la plataforma Vision AI Companion (VAC) en todos los modelos de resolución 4K y superiores. Esta sofisticada arquitectura de Inteligencia Artificial actúa como un acompañante inteligente dentro del hogar, logrando personalizar las recomendaciones de contenido y adaptando de manera dinámica las funciones del televisor según los hábitos diarios, el estilo de vida y las preferencias individuales de cada miembro de la familia. Con este hito tecnológico, Samsung está estableciendo un nuevo estándar global en la industria del entretenimiento. De acuerdo con Rodrigo Díaz, Gerente de País en Honduras, los dispositivos irán mucho más allá de la simple reproducción multimedia, aportando beneficios prácticos para el día a día al optimizar el tiempo de los usuarios frente al monitor, ayudándoles a descubrir de forma intuitiva sus contenidos favoritos y simplificando el ecosistema inteligente de la vivienda contemporánea.

Por otro lado, Héctor Molina, Gerente de Categoría Electrónica de Diunsa, destacó el gran orgullo que representa para la emblemática empresa hondureña —que celebra con entusiasmo sus 50 años de historia— continuar acercando de forma exclusiva las marcas líderes a nivel mundial. Molina resaltó que la línea 2026 ofrece un salto significativo gracias a funciones envolventes de alto calibre como el sistema de audio de alta fidelidad, la nitidez de imagen óptima y el gran respaldo postventa que caracteriza a la compañía. Entre los atributos más espectaculares que el público podrá experimentar sobresale la tecnología AI Upscaling Pro, que eleva automáticamente contenidos de baja resolución a una nitidez deslumbrante, junto al AI Fútbol Mode Pro, desarrollado para recrear una atmósfera de estadio con máxima fluidez de color y sonido. Adicionalmente, se integran al portafolio el célebre concepto de arte digital con el elegante diseño de The Frame, la sofisticada ingeniería de contrastes de Neo QLED y la versatilidad de conexión que provee Google Cast.