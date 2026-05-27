Diunsa invita a inscribirse para los Clinics de la Fundación Real Madrid

Carlos Murillo, representante de mercadeo de Diunsa, destaca que estos Clinics representan una vivencia única para los participantes. Al aprender de la mano de entrenadores oficiales de la Fundación Real Madrid, los jóvenes no solo mejoran sus destrezas futbolísticas, sino que también fortalecen valores fundamentales para su crecimiento personal. Lo que distingue a este programa es su enfoque integral, el cual combina el deporte con la enseñanza de principios éticos. La metodología de la Fundación Real Madrid asegura una formación equilibrada, donde cada ejercicio está diseñado para ofrecer una experiencia educativa completa, divertida y transformadora.

La inscripción garantiza una cobertura total para los asistentes, asegurando tranquilidad para los padres de familia. El paquete incluye el uniforme oficial, hidratación constante, refrigerios, atención médica preventiva, actividades especiales de bienvenida y clausura, y un certificado oficial de participación que acredita su experiencia. A pesar del gran interés generado, aún quedan los últimos cupos disponibles para completar los grupos. Ante la alta demanda, los organizadores extienden una invitación urgente a los padres y jóvenes para que aseguren su plaza y no pierdan esta oportunidad de aprendizaje de élite antes del cierre definitivo de inscripciones.