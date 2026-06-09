Diunsa clausura con éxito los Clinics de la Fundación Real Madrid en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Diunsa celebró la clausura de los Clinics de la Fundación Real Madrid en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. Este evento brindó a niños, niñas y jóvenes la oportunidad única de vivir una experiencia formativa basada en la metodología y los valores que caracterizan a esta Fundación.

Los Clinics son programas de formación única dirigidos por entrenadores de 1er. Nivel de la Fundación Real Madrid, en los que los participantes aprendieron sobre deporte y los valores que forman parte del modelo de formación integral de la Fundación.

El objetivo de los Clinics es desarrollar las habilidades futbolísticas de los niños, niñas y jóvenes durante una semana en la que el fútbol es solo el punto de partida para formar mejores personas a través de los valores del deporte.

Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, expresó:“Todos los participantes disfrutaron de una experiencia única e inolvidable, donde se les enseñó la metodología y los valores de la Fundación Real Madrid. Estamos muy emocionados porque la experiencia continuará en Tegucigalpa, donde esperamos replicar con el mismo éxito y entusiasmo”.

Los Clinics fueron impartidos por entrenadores de la Fundación Real Madrid, procedentes de España, quienes compartieron la metodología y los valores distintivos de la institución. La actividad continúa en el país con su segunda sede en Tegucigalpa, del 8 al 12 de junio en la Escuela Americana de Tegucigalpa.

El evento es patrocinado por: Sportia, PORSALUD, La Municipalidad de San Pedro Sula, American School of Tegucigalpa, OutBox, Audiotech, Hotel Real Intercontinental en San Pedro Sula y Tegucigalpa, BMW, Aguazul, Supermercados la Colonia, BAC Credomatic y con el apoyo de Deportes TVC, La Prensa, El Heraldo y Diez y Grupo Comidas.

Además, los fondos recaudados serán a beneficio del programa social de Escuelas Sociodeportivas que desarrolla la Fundación Real Madrid en alianza con la Fundación Diunsa, en Honduras.

Para más información visite el sitio web de los Clinics en Honduras: http://www.frmclinicshonduras.com/ o escriba al cel. 3141-8909.