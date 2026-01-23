Denny’s apuesta por la frescura con el lanzamiento de sus nuevos Wraps & Greens

San Pedro Sula.

Denny’s continúa ampliando su oferta gastronómica con el lanzamiento de su nueva campaña Wraps & Greens, una propuesta que busca el equilibrio entre frescura, textura y ese sabor característico que distingue a la marca. La iniciativa responde a las nuevas preferencias de los consumidores que desean opciones más ligeras sin sacrificar una experiencia completa en la mesa. Dentro de esta campaña destaca la Farmer’s Salad, una ensalada que combina lechuga romana fresca con pechuga de pollo a la plancha, fresas laminadas y pecanas crocantes. El toque final lo aporta el queso fresco desmoronado y una vinagreta de fresa que realza los sabores, acompañada de pan de cena.

La Mediterranean Salad ofrece una alternativa de inspiración mediterránea con lechuga romana, chicken tenders crujientes, pepino, cebolla morada y tomates cherry. El queso fresco completa esta opción pensada para quienes buscan una mezcla equilibrada de frescura y crocancia. Para los amantes de los sabores intensos, la Tex-Mex Salad integra una mezcla de lechugas con pechuga de pollo a la plancha, frijoles negros, maíz dulce, pico de gallo y queso fancy. El aguacate fresco y los chips de tortilla crujientes aportan textura y carácter, convirtiéndola en una opción robusta y llena de personalidad.