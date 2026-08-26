Danlí vibró con el Festival Cultural “Raíces que nos Unen” de la Cooperativa Sagrada Familia

El pasado 22 de agosto de 2026, la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, se convirtió en el epicentro de la celebración nacional con el desarrollo del Festival Cultural “Raíces que nos Unen”. Desde las 06:00 p.m. hasta las 09:00 p.m., la Plaza Cívica San Sebastián albergó este gran encuentro, organizado por la Cooperativa Sagrada Familia, el cual tuvo como objetivo principal congregar a la juventud, las familias y las comunidades en torno a la alegría y el aprendizaje.
Bajo un lema inspirador y homónimo que marcó cada actividad de la jornada, “Raíces que nos Unen”, el encuentro reunió a talentosos participantes de diversas categorías. Estos artistas tuvieron la valiosa oportunidad de compartir sus habilidades sobre el escenario, representando con profundo orgullo las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.
Más allá de ser una simple exhibición de aptitudes, este festival se consolidó como un verdadero homenaje a la riqueza cultural de Honduras. A través de la música, la danza y el arte, se destacaron las costumbres que fortalecen los vínculos de nuestra sociedad, reflejando al mismo tiempo el firme compromiso de la cooperativa con la cultura nacional.
La iniciativa estuvo claramente orientada a fomentar el encuentro comunitario y, de manera especial, la participación activa de la juventud. Con este esfuerzo integral, se buscó impulsar una integración consciente y transformadora de las nuevas generaciones, reforzando tanto el sentido de pertenencia como los valores cooperativistas en la región.
Asimismo, el evento demostró cómo las organizaciones cooperativas pueden erigirse como plataformas fundamentales para el empoderamiento juvenil y el desarrollo cultural. El festival brindó el espacio propicio para que niños, jóvenes y familias enteras se involucraran en actividades que potencian su creatividad, fortalecen su identidad y promueven la responsabilidad comunitaria.
En definitiva, el Festival Cultural “Raíces que nos Unen” trascendió la categoría de un simple evento para convertirse en una celebración viva de nuestras raíces y un espacio idóneo para compartir talentos. Con esta exitosa jornada, la Cooperativa Sagrada Familia reafirmó su misión de apoyar a la juventud y al desarrollo comunitario, contribuyendo significativamente a mantener palpitantes las tradiciones en el corazón de Danlí.