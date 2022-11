¿Cuál es la diferencia entre el Marketing Directo vs Branding?

Para poder hacer una excelente campaña publicitaria, existen dos vías para esto: el marketing directo y branding. Para poder tener éxito con tus campañas, es necesario entender cuando elegirás una o la otra.

Muchas veces el marketing directo y branding se perciben como polos opuestos donde se debe elegir una para poder prosperar como marca. Sin embargo, ambas vías coexisten una con la otra y es cuando ambas son implementadas que una marca logra destacar en el mercado.

La mayor diferencia entre estas dos vías son sus objetivos relacionados a la marca, el brand awareness está diseñado para construir confianza con el público y no pude ser medido. Mientras que el marketing directo está diseñado para acciones específicas como clics, impresiones, compras y puede ser medible.

Muchas veces al no entender la diferencia entre estos dos, la marca se encuentra frustrada en no entender porque su comunicación no está generando los resultados esperados. La mayor diferencia es que el marketing directo sirve para que las personas compren el producto o servicio, y el branding para que sea elegido.

Una campaña de marketing directo se puede presentar como: Google Ads, promociones, llamadas de venta, recopilación de leads o cualquier campaña que genere resultados directos y medibles.

Es decir, que al tener una campaña de ads digitales, logremos tener los resultados exactos de cuantas ventas originaron de esta misma. El mayor factor de esta vía es que es fácil de medir y cuantificar.

El branding funciona para determinar cómo se presenta la marca ante al público, la marca no puede ser ofrecida sin antes haberse presentado. Elementos como el logo, contenido de valor en redes, la cultura de la empresa y todo lo que no puede ser medible es considerado branding.

Esta vía ayuda a que la marca se diferencia ante su competencia y, por ende, crea valor a la imagen de la misma. Muchas veces, el branding se deja de un lado ya que no ofrece resultados inmediatos y no pueden ser medidos ante la inversión realizada como marca.

Es necesario invertir en tu marca a través de estrategias de branding como contenido de valor para que los usuarios sepan de la misma y quieran interactuar con ella, así a la hora de que el usuario se encuentre con una necesidad de un producto o servicio, la marca sea la primera opción del mismo.

Para que una marca logre prosperar en el mundo, es necesario tomar en cuenta ambas vías y verlas como una colaboración entre las mismas. Lograr construir la imagen de marca con contenido que sea de interés para el público, y mantener una estrategia de marketing directo para que esto se convierta en ventas.

