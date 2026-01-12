El costo del caos: decidir sin evidencia. IA a la medida para reducir errores gerenciales

San Pedro Sula.

La pandemia marcó un antes y un después en la forma de hacer negocios: las empresas tuvieron que adaptarse rápido para mantener operaciones y comunicación con clientes, y lo que empezó como emergencia hoy es estándar. En ese nuevo escenario, la Inteligencia Artificial dejó de ser un concepto futurista y se volvió una herramienta cotidiana para empresas de todos los tamaños. Pero el reto real no es “tener tecnología”, sino convertir la información en decisiones.

Un problema frecuente se ve en la experiencia del cliente: procesos confusos, respuestas lentas, mensajes que se pierden, información repetida y seguimientos que nunca llegan. Para el consumidor es frustración; para el negocio, es desorden operativo que termina en pérdida de oportunidades. Cuando el desorden interno se convierte en pérdida de clientes: Un CRM (Customer Relationship Management) es una estrategia apoyada por tecnología que permite organizar, centralizar y analizar la información de clientes actuales y potenciales. Va más allá de una base de datos: registra el estado de cada oportunidad, el seguimiento comercial, la atención al cliente y el desempeño del equipo en un mismo sistema.

La diferencia entre "tener un CRM" y usar un CRM que funciona está en la implementación. Paradójicamente, uno de los errores más comunes no es no contar con CRM, sino implementarlo sin asesoría, sin personalización y sin acompañamiento. Cuando la herramienta no se adapta al negocio ni a los procesos reales del equipo, pierde valor y se abandona. "Un sistema no es para verse moderno; es para recuperar control. Cuando la información está dispersa, las decisiones gerenciales se vuelven reactivas. Un CRM bien implementado ordena el seguimiento, estandariza el proceso y da visibilidad real para decidir con evidencia", señaló Emma Mejía Valladares, de Elevate Hub.

Elevate Hub se especializa en implementación de soluciones tecnológicas adaptadas a la realidad de cada empresa, con un enfoque que prioriza el crecimiento integral del negocio y la adopción del equipo, ofrece soluciones tecnológicas prácticas y seguras que van desde la gestión de cliente, administración de la fuerza de venta, programas de fidelización hasta la automatización del proceso completo permitiendo informes puntuales para la toma de decisiones. 2026 representa una oportunidad para dejar atrás procesos obsoletos y avanzar hacia una gestión más ágil, humana y estratégica, donde el crecimiento se construye con ejecución y herramientas correctas.