City Mall, Davivienda y Visa encienden la magia de la Navidad en una noche inolvidable

San Pedro Sula.

La temporada más esperada del año arrancó con gran entusiasmo el pasado sábado 7 de noviembre en las instalaciones de City Mall. La plazoleta del Food Court se transformó en el epicentro de la celebración navideña, reuniendo a visitantes de todas las edades que acudieron para ser testigos del inicio formal de las festividades decembrinas en un entorno seguro y festivo.

La velada estuvo marcada por una atmósfera dinámica y festiva que cautivó a los presentes desde el primer momento. Espectáculos musicales en vivo, coreografías alegres y diversas dinámicas recreativas llenaron cada rincón de emoción, contagiando a chicos y grandes con el auténtico espíritu de la Navidad en una jornada pensada para el entretenimiento familiar.

Los más pequeños de la casa fueron los grandes protagonistas del evento al recibir una visita muy especial directamente desde el Polo Norte. La llegada de Santa Claus desató sonrisas e ilusión entre los niños, quienes tuvieron la oportunidad de saludarlo, tomarse fotografías del recuerdo y vivir una experiencia cercana y entrañable que quedará grabada en su memoria.