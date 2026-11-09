  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Marketing & empresas

City Mall, Davivienda y Visa encienden la magia de la Navidad en una noche inolvidable

Centenares de familias se congregaron en un ambiente vibrante para disfrutar de una velada diseñada especialmente para compartir momentos únicos.

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 14:03 -
  • Redacción
City Mall, Davivienda y Visa encienden la magia de la Navidad en una noche inolvidable

El centro comercial dio la bienvenida oficial a las fiestas de fin de año con el tradicional encendido de su emblemático árbol navideño.
San Pedro Sula.

La temporada más esperada del año arrancó con gran entusiasmo el pasado sábado 7 de noviembre en las instalaciones de City Mall. La plazoleta del Food Court se transformó en el epicentro de la celebración navideña, reuniendo a visitantes de todas las edades que acudieron para ser testigos del inicio formal de las festividades decembrinas en un entorno seguro y festivo.

City Mall, Davivienda y Visa encienden la magia de la Navidad en una noche inolvidable

La velada estuvo marcada por una atmósfera dinámica y festiva que cautivó a los presentes desde el primer momento. Espectáculos musicales en vivo, coreografías alegres y diversas dinámicas recreativas llenaron cada rincón de emoción, contagiando a chicos y grandes con el auténtico espíritu de la Navidad en una jornada pensada para el entretenimiento familiar.

Los más pequeños de la casa fueron los grandes protagonistas del evento al recibir una visita muy especial directamente desde el Polo Norte. La llegada de Santa Claus desató sonrisas e ilusión entre los niños, quienes tuvieron la oportunidad de saludarlo, tomarse fotografías del recuerdo y vivir una experiencia cercana y entrañable que quedará grabada en su memoria.

City Mall, Davivienda y Visa encienden la magia de la Navidad en una noche inolvidable

Esta celebración fue posible gracias a la sólida alianza estratégica entre City Mall, Davivienda y Visa, marcas que unen esfuerzos para premiar la lealtad de sus clientes. Ambas entidades financieras reafirmaron su compromiso de respaldar a las familias hondureñas durante esta época mágica, impulsando experiencias memorables, beneficios comerciales y facilidades exclusivas para sus tarjetahabientes.

City Mall, Davivienda y Visa extienden una cordial invitación al público general para visitar el centro comercial durante toda la temporada, deleitarse con la decoración festiva y aprovechar las promociones de fin de año. La magia de la Navidad ya está encendida y promete seguir llenando de unión, esperanza y alegría los hogares hondureños.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias