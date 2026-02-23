Cervecería La20 celebró siete años con música, cerveza y cultura en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

San Pedro Sula se sumó a la celebración del séptimo aniversario de Cervecería La20 en una jornada que combinó entretenimiento, gastronomía y cerveza en un ambiente festivo. Desde tempranas horas de la tarde, los asistentes comenzaron a reunirse para vivir una experiencia diseñada para conectar con la cultura y el talento local.

La cita arrancó a las 4:00 p.m., cuando Dj Blake y Dj Allan V encendieron el ambiente con sus mezclas, marcando el ritmo de una tarde que prometía extenderse hasta la noche. El público respondió con entusiasmo, llenando el espacio de energía y expectativa.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación conjunta de Los Hijos de Morazán y La Hora del Té, quienes compartieron escenario por primera vez. La colaboración sirvió como marco perfecto para presentar dos cervezas edición especial, cada una con etiquetas conmemorativas inspiradas en sus respectivos podcasts.

Durante su show en vivo, ambas agrupaciones ofrecieron un espectáculo cargado de humor, creatividad y ocurrencias, fortaleciendo el vínculo con una audiencia que celebró cada intervención. La interacción directa convirtió la velada en una experiencia participativa y memorable.

Como parte de la tradición de la marca, el aniversario también fue escenario para presentar una nueva integrante en su portafolio: La Summer Lager. Esta cerveza destaca por su perfil suave, ligero y refrescante, con notas cítricas y frutales que la posicionan como la opción ideal para la temporada de verano. En el marco del aniversario, la marca sorprendió con la presentación de dos cervezas de edición especial desarrolladas en colaboración con Los Hijos de Morazán y La Hora del Té, propuestas que reflejan la esencia y el estilo particular de cada comunidad.

Ambas cuentan con diseños conmemorativos y conceptos diferenciados que trasladan al producto la identidad, el humor y la visión que caracterizan a cada plataforma, convirtiéndose no solo en una propuesta cervecera innovadora, sino también en piezas coleccionables que celebran la diversidad de voces y perspectivas que enriquecen la conversación en Honduras.

El cierre estuvo a cargo de Syrome, también conocido como Dj Sy, quien ofreció una presentación de lujo con clásicos de la vieja escuela. Su repertorio hizo vibrar a los asistentes y consolidó el broche de oro de una celebración que mantuvo al público en la pista hasta el final.

Durante el evento, el gerente de la marca, Juan Carlos Fajardo, destacó que el objetivo fue convertir el séptimo aniversario en un hito que reafirme el carácter creativo, cultural y comunitario de La20. La estrategia apuntó a fortalecer su posicionamiento dentro del segmento artesanal.