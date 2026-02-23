  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Marketing & empresas

Cervecería La20 celebró siete años con música, cerveza y cultura en San Pedro Sula

La noche dejó claro su posicionamiento como una marca creativa y cercana a los hondureños.

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 14:37 -
  • Juan F. Sánchez
Cervecería La20 celebró siete años con música, cerveza y cultura en San Pedro Sula

La cervecería artesanal conmemoró su aniversario con un evento que reunió a música, comunidad y nuevas propuestas.
San Pedro Sula.

San Pedro Sula se sumó a la celebración del séptimo aniversario de Cervecería La20 en una jornada que combinó entretenimiento, gastronomía y cerveza en un ambiente festivo. Desde tempranas horas de la tarde, los asistentes comenzaron a reunirse para vivir una experiencia diseñada para conectar con la cultura y el talento local.

Cervecería La20 celebró siete años con música, cerveza y cultura en San Pedro Sula

La cita arrancó a las 4:00 p.m., cuando Dj Blake y Dj Allan V encendieron el ambiente con sus mezclas, marcando el ritmo de una tarde que prometía extenderse hasta la noche. El público respondió con entusiasmo, llenando el espacio de energía y expectativa.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación conjunta de Los Hijos de Morazán y La Hora del Té, quienes compartieron escenario por primera vez. La colaboración sirvió como marco perfecto para presentar dos cervezas edición especial, cada una con etiquetas conmemorativas inspiradas en sus respectivos podcasts.

Los Hijos de Morazán y La Hora del Té compartieron escenario por primera vez.

Los Hijos de Morazán y La Hora del Té compartieron escenario por primera vez.

Durante su show en vivo, ambas agrupaciones ofrecieron un espectáculo cargado de humor, creatividad y ocurrencias, fortaleciendo el vínculo con una audiencia que celebró cada intervención. La interacción directa convirtió la velada en una experiencia participativa y memorable.

Cervecería La20 celebró siete años con música, cerveza y cultura en San Pedro Sula

Como parte de la tradición de la marca, el aniversario también fue escenario para presentar una nueva integrante en su portafolio: La Summer Lager. Esta cerveza destaca por su perfil suave, ligero y refrescante, con notas cítricas y frutales que la posicionan como la opción ideal para la temporada de verano.

En el marco del aniversario, la marca sorprendió con la presentación de dos cervezas de edición especial desarrolladas en colaboración con Los Hijos de Morazán y La Hora del Té, propuestas que reflejan la esencia y el estilo particular de cada comunidad.

Las nuevas cervezas presentadas: la Summer Lager y las dos bebidas en colaboración con La Hora del Té y Los Hijos de Morazán.

Las nuevas cervezas presentadas: la Summer Lager y las dos bebidas en colaboración con La Hora del Té y Los Hijos de Morazán.

Ambas cuentan con diseños conmemorativos y conceptos diferenciados que trasladan al producto la identidad, el humor y la visión que caracterizan a cada plataforma, convirtiéndose no solo en una propuesta cervecera innovadora, sino también en piezas coleccionables que celebran la diversidad de voces y perspectivas que enriquecen la conversación en Honduras.

Cervecería La20 celebró siete años con música, cerveza y cultura en San Pedro Sula

El cierre estuvo a cargo de Syrome, también conocido como Dj Sy, quien ofreció una presentación de lujo con clásicos de la vieja escuela. Su repertorio hizo vibrar a los asistentes y consolidó el broche de oro de una celebración que mantuvo al público en la pista hasta el final.

Syrome, durante la celebración del evento.

Syrome, durante la celebración del evento.

Durante el evento, el gerente de la marca, Juan Carlos Fajardo, destacó que el objetivo fue convertir el séptimo aniversario en un hito que reafirme el carácter creativo, cultural y comunitario de La20. La estrategia apuntó a fortalecer su posicionamiento dentro del segmento artesanal.

Juan Carlos Fajardo, gerente de marca de Cervecería La20.

Juan Carlos Fajardo, gerente de marca de Cervecería La20.

La propuesta de la marca apuesta por acompañar conversaciones, encuentros y momentos cotidianos, transformándolos en celebraciones. Con dos comunidades representadas en ediciones conmemorativas y una nueva cerveza pensada para la temporada, La20 consolida su apuesta por innovar y conectar con distintas formas de vivir y hablar de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Juan F. Sánchez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias