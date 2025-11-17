Cervecería La20 celebró el poder del rock nacional con el evento de Rock N Beer

San Pedro Sula.

Cervecería La20 se convirtió en un auténtico escenario de rock el pasado sábado 15 de noviembre durante el evento Rock N Beer, una noche que reunió a fanáticos de todas las edades para disfrutar de un doble concierto cargado de energía. Con las presentaciones de Diablos Negros y Delírium, el ambiente explotó desde temprano, transformando el espacio cervecero en un punto de encuentro obligado para los amantes del rock hondureño.

La experiencia fue una celebración que combinó música, tradición y cultura cervecera. Rock N Beer logró enaltecer el talento nacional mientras los asistentes disfrutaban de cervezas artesanales, platillos variados y una atmósfera vibrante que invitaba a quedarse hasta el último acorde. La20 volvió a demostrar que es un referente cuando se trata de crear eventos donde la música y el buen gusto se encuentran.

Los foodtrucks invitados sumaron un toque especial a la velada, ofreciendo opciones gastronómicas para todos los gustos. Esto permitió que el público acompañara las cervezas artesanales de La20 con comidas que complementaban la experiencia. La variedad, calidad y creatividad en las propuestas culinarias fueron tan aplaudidas como las bandas en el escenario.

La presentación de Diablos Negros y Delírium fue un viaje directo a la esencia del rock nacional. Con más de 30 años de trayectoria, ambas agrupaciones han marcado generaciones enteras y su presencia en Rock N Beer recordó por qué siguen siendo iconos indiscutibles en Honduras. Los asistentes corearon cada canción, creando un coro multitudinario que resonó con fuerza y nostalgia.

Cada riff, cada coro y cada momento compartido fortaleció la identidad del evento, que logró unir a veteranos del rock con nuevas audiencias. La energía fue creciendo a medida que avanzaba la noche, dejando claro que la pasión por este género sigue viva y encuentra nuevos espacios para expresarse.

Rock N Beer reafirmó a Cervecería La20 como un punto clave para la promoción de la cultura musical y el talento local. Su compromiso con ofrecer experiencias únicas convierte cada evento en una celebración que va más allá de la cerveza: es una plataforma donde la comunidad se reúne, la música florece y el espíritu del rock sigue avanzando con fuerza.