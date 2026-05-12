Carrión expande su estilo en San Pedro Sula con una espectacular apertura en Town Center

San Pedro Sula.

La ciudad de San Pedro Sula celebra la llegada de una nueva opción comercial con la apertura de la tienda Carrión en Town Center. Este movimiento estratégico permite a la marca acercar su amplia oferta de moda, accesorios, belleza y perfumería a los habitantes de la zona este, consolidándose como un referente indispensable para quienes buscan calidad y estilo en su día a día. El nuevo establecimiento destaca por su diseño vanguardista distribuido en dos niveles, pensado cuidadosamente para facilitar una experiencia de navegación fluida y placentera. Los visitantes pueden explorar departamentos especializados que incluyen secciones de dama, caballero, niños, belleza, perfumería, básicos, hogar y juguetería, asegurando que cada miembro de la familia encuentre exactamente lo que necesita.

La amplitud del espacio no es casualidad; responde al firme compromiso de Carrión de brindar comodidad y variedad sin precedentes. En un entorno elegante y moderno, los sampedranos tienen ahora acceso a un inventario diverso que refleja las últimas tendencias internacionales, respaldado por la solidez de una marca con más de medio siglo de historia en Honduras. Durante el evento de inauguración, el Ing. Darío Carrión, Gerente Ejecutivo de la cadena, destacó el orgullo que representa esta nueva sucursal para la empresa. Según sus palabras, esta apertura no solo consolida a la tienda como la opción departamental preferida tanto en Honduras como en Guatemala, sino que garantiza que “siempre hay algo nuevo para todos” en sus pasillos.