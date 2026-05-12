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Carrión expande su estilo en San Pedro Sula con una espectacular apertura en Town Center

Esta nueva sucursal refuerza el liderazgo de la marca al brindar una experiencia de compra integral que combina moda, belleza y artículos para el hogar en un solo lugar.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 17:35 -
  • Juan F. Sánchez
Carrión expande su estilo en San Pedro Sula con una espectacular apertura en Town Center

La prestigiosa cadena de tiendas departamentales inaugura un moderno establecimiento en la zona este de la ciudad, ofreciendo lo último en tendencias y marcas exclusivas para toda la familia.
San Pedro Sula.

La ciudad de San Pedro Sula celebra la llegada de una nueva opción comercial con la apertura de la tienda Carrión en Town Center. Este movimiento estratégico permite a la marca acercar su amplia oferta de moda, accesorios, belleza y perfumería a los habitantes de la zona este, consolidándose como un referente indispensable para quienes buscan calidad y estilo en su día a día.

El nuevo establecimiento destaca por su diseño vanguardista distribuido en dos niveles, pensado cuidadosamente para facilitar una experiencia de navegación fluida y placentera. Los visitantes pueden explorar departamentos especializados que incluyen secciones de dama, caballero, niños, belleza, perfumería, básicos, hogar y juguetería, asegurando que cada miembro de la familia encuentre exactamente lo que necesita.

Carrión expande su estilo en San Pedro Sula con una espectacular apertura en Town Center

La amplitud del espacio no es casualidad; responde al firme compromiso de Carrión de brindar comodidad y variedad sin precedentes. En un entorno elegante y moderno, los sampedranos tienen ahora acceso a un inventario diverso que refleja las últimas tendencias internacionales, respaldado por la solidez de una marca con más de medio siglo de historia en Honduras.

Durante el evento de inauguración, el Ing. Darío Carrión, Gerente Ejecutivo de la cadena, destacó el orgullo que representa esta nueva sucursal para la empresa. Según sus palabras, esta apertura no solo consolida a la tienda como la opción departamental preferida tanto en Honduras como en Guatemala, sino que garantiza que “siempre hay algo nuevo para todos” en sus pasillos.

Carrión expande su estilo en San Pedro Sula con una espectacular apertura en Town Center

Uno de los mayores atractivos de esta sede es la disponibilidad de marcas exclusivas que difícilmente se encuentran en otros comercios. Firmas como Collezione, Mod, Blue Seven y Sienna están presentes con propuestas únicas que destacan por su alta calidad y diseño sofisticado, permitiendo a los clientes personalizar su guardarropa con piezas distintivas y de gran valor estético.

La tienda inició operaciones el pasado 30 de abril, una fecha estratégica que permitió a los clientes prepararse con antelación para festividades importantes como el Día de las Madres. Carrión extiende una invitación abierta a toda la comunidad de San Pedro Sula para que visiten este nuevo espacio en Town Center y descubran por qué siguen siendo los líderes en moda y estilo para la familia hondureña.

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Redacción web
Juan F. Sánchez

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