Banco de Occidente ratifica su alianza con la agroindustria durante el Congreso de Industria Alimentaria

San Pedro Sula.

Las instalaciones de Expocentro abrieron sus puertas este 13 y 14 de agosto para celebrar la segunda edición del Congreso de Industria Alimentaria. La capital industrial de Honduras se transforma así en el punto de encuentro definitivo para empresarios, productores, académicos e innovadores del rubro del procesamiento de alimentos. El propósito principal del congreso es dinamizar la cadena agroalimentaria nacional mediante el intercambio de conocimientos, la adopción de nuevas tecnologías y la discusión de normativas de inocuidad. A través de conferencias magistrales, exhibiciones comerciales y mesas de trabajo, los participantes exploran cómo optimizar procesos y responder a la demanda regional de productos seguros e innovadores.

Entre la nómina de expertos panelistas destaca la participación del ingeniero José R. Bueso, Subgerente General de Banco de Occidente, quien aportó su visión estratégica sobre el panorama financiero del sector. Su intervención subrayó la importancia de las herramientas de crédito y la inversión productiva para garantizar la competitividad agroindustrial ante los retos económicos globales. Asimismo, la presencia de Banco de Occidente como auspiciador élite reafirma su papel estratégico como un aliado histórico de la industria alimenticia en el país. La institución financiera reiteró su compromiso de acompañar el crecimiento de productores y procesadores locales a través de soluciones de capital adaptadas a las exigencias operativas de esta industria.