Banco Atlántida llevó a cabo su Feria Empresarial Atlántida, impulsando a emprendedores locales

San Pedro Sula.

Banco Atlántida celebró su Feria Empresarial Atlántida, un espacio dedicado a promover el talento y el espíritu emprendedor de los hondureños. La actividad reunió a más de 50 emprendedores que exhibieron una amplia variedad de productos, entre los que destacaron joyería, bisutería, artículos de cuidado personal, alimentos artesanales y opciones para bebés y mascotas. Con esta iniciativa, el banco reafirma su compromiso con el crecimiento del emprendimiento local. La feria se desarrolló de manera simultánea en las agencias principales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, permitiendo que clientes y visitantes de ambas ciudades pudieran disfrutar de la oferta emprendedora. Los stands fueron instalados en espacios accesibles dentro de las agencias, favoreciendo la interacción entre los emprendedores y el público, así como la posibilidad de realizar compras en un ambiente cómodo y seguro.

Como un incentivo adicional, Banco Atlántida ofreció a los asistentes un 10% de descuento en las compras realizadas durante la feria al pagar con Tarjetas Atlántida o mediante la Billetera Digital Dilo. Este beneficio buscó no solo apoyar a los emprendedores, sino también brindar valor agregado a los clientes del banco que aprovecharon la oportunidad para adquirir productos locales a precios especiales. El evento también contó con la participación de aliados estratégicos que aportaron al fortalecimiento de la jornada. Farma Fácil ofreció productos orientados al bienestar y la salud, mientras que Dilo impulsó soluciones digitales diseñadas para optimizar la operación y facilitar los procesos de venta de los emprendedores presentes. Estas alianzas contribuyeron a crear una experiencia integral tanto para expositores como para visitantes.