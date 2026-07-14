BAC impulsa el orgullo hondureño como motor del turismo y la cultura nacional

BAC reafirma su sólido compromiso con la identidad y el desarrollo de Honduras al celebrar dos décadas de una alianza estratégica y cinco de trayectoria en el país. En esta ocasión especial, la institución financiera líder se ha convertido en el principal aliado de dos de las plataformas culturales y turísticas más importantes de la nación: el emblemático Guacamaya Fest 2026 en Copán Ruinas y el prestigioso Festival Internacional del Arte y la Cultura Gracias Convoca 2026 en el departamento de Lempira. La presencia de la entidad en estos magnos eventos no es casualidad, sino el reflejo de una estrategia de apoyo sostenida por más de 20 años en alianza con CANATURH y el Instituto Hondureño de Turismo. A través de este esfuerzo conjunto, se ha impulsado de forma permanente la señalización de destinos turísticos, la comercialización de la tarjeta exclusiva “Descubre Honduras” y la constante facilitación de medios de pago innovadores que fortalecen directamente a las pequeñas y medianas empresas.

El Guacamaya Fest 2026, organizado de manera impecable por la Cámara de Turismo de Copán Ruinas, celebró su décima edición promoviendo la conservación natural y el misticismo de la región maya. El momento cumbre del festival fue la emotiva liberación de 12 guacamayas rojas criadas bajo el cuidado de PRO-ALAS, un logro histórico que eleva a 143 la cifra de aves que hoy vuelan libres por el Valle de Copán, llenando de orgullo a cada hondureño. Por su parte, la hermosa ciudad colonial de Gracias se transformó en el epicentro del talento y la tradición con el festival Gracias Convoca 2026, un evento oficialmente declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Esta decimotercera edición reunió a más de 200 artistas en una vasta agenda de 156 actividades que deleitaron a una impresionante concurrencia de hasta 30,000 visitantes, consolidando al occidente de Honduras como un referente de primer orden.